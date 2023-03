Annunciate le nuove date della XXII° edizione del RIFF Awards

Fino al 30 Luglio 2023 sarà possibile presentare opere cinematografiche per partecipare alla XXII° edizione del RIFF – Rome Independent Film Festival diretto da Fabrizio Ferrari che si terrà dal 16 al 24 Novembre 2023 a Roma.

Il RIFF offre ai filmmakers di tutto il mondo l’occasione per presentare in Italia film originali in anteprima. In particolare, la sezione New Frontiers, che raccoglie e presenta opere prime e seconde di lungometraggio, dà specifico rilievo alla produzione italiana e sarà occasione di incontro e scoperta di nuovi talenti cinematografici. Il festival, inoltre, prosegue nella mission di far conoscere e distribuire le pellicole in gara. Per i vincitori, infatti, è prevista una programmazione dedicata presso il Nuovo Cinema Aquila di Roma.

Le opere selezionate per il concorso saranno oltre 100. Nell’edizione 2022 sono state inviate al Festival oltre duemila tra pellicole, file e DVD, provenienti da più di 50 paesi.

Le sezioni in concorso sono 10:

Feature Films (lungometraggio italiano e internazionale / opere prime e seconde);

Documentary Films (italiano e internazionale);

Short Films (italiano e internazionale);

International Student Films (scuole di cinema);

Animation (animazione);

Screenplays & Subject (sceneggiature & soggetti).

Tutte le informazioni per iscriversi e il bando sono presenti sul nuovo sito www.riff.it.

Il programma del RIFF 2023 sarà arricchito da retrospettive e seminari che affronteranno vari aspetti della cinematografia indie. Al termine del Festival verranno assegnati i RIFF Awards per un valore di oltre 30.000 Euro.