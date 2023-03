Via acquisisce Citymapper per espandere la sua piattaforma di Tecnologia per il Trasporto (TransitTech)

(Adnkronos) – Questa acquisizione è un passo fondamentale per Via, che permetterà di portare avanti la sua visione di creare il sistema operativo per tutti gli aspetti della mobilità pubblica

NEW-YORK, 16 marzo 2023/PRNewswire/ — Via, leader mondiale nel settore TransitTech, ha annunciato oggi l’acquisizione di Citymapper, la principale applicazione per la pianificazione dei viaggi e dei trasporti pubblici basata nel Regno Unito . A seguito del recente round di finanziamento di Via, l’acquisizione di Citymapper accelera la visione di Via di creare un’infrastruttura digitale end-to-end per i sistemi di trasporto pubblico. Oltre al software di Via che consente alle città e alle agenzie di trasporto pubblico di pianificare e gestire in modo efficiente le loro reti, Citymapper permette agli utenti del trasporto pubblico di navigare la rete di trasporto urbano attraverso applicazioni intuitive e disegnate alla perfezione. Integrando Citymapper nella propria piattaforma, Via sarà in grado di collegare tutti gli elementi di un sistema di trasporto pubblico, fornendo una soluzione unificata per città, agenzie di trasporto pubblico ed utenti.

Fondata nel 2012, Citymapper è un’applicazione leader, che ha attratto una base di utenti fedeli in tutto il mondo. Più di 50 milioni di utenti in oltre 100 città hanno utilizzato Citymapper per pianificare i loro spostamenti in città, attraverso una combinazione di trasporti pubblici, spostamenti a piedi, in bicicletta, in scooter, in taxi ed altre opzioni disponibili nelle varie città. Gli utenti possono pianificare un viaggio in base ai diversi criteri (come la modalità di trasporto pubblico, l’orario di arrivo, il tempo di percorrenza, il costo, ecc.) che sono più importanti per loro, e l’app Citymapper li aiuta a selezionare l’opzione migliore e a seguire le direzioni verso la loro destinazione in tempo reale. La potente tecnologia e gli algoritmi di Citymapper, che integrano dati sui trasporti in tempo reale e tengono conto di informazioni importanti su interruzioni e ritardi, consentono un’eccezionale esperienza di pianificazione del viaggio con raccomandazioni accurate e pertinenti.

La soluzione Citymapper sarà integrata con la piattaforma software TransitTech di Via. Le città e le agenzie di trasporto avranno accesso alla piattaforma di Via che consentirà loro di creare reti di trasporto pubblico reattive e resilienti, adatte alle loro esigenze in rapida evoluzione, di gestire sistemi di trasporto multimodali intelligenti e di utilizzare i dati per migliorare continuamente le prestazioni, il tutto fornendo un’esperienza utente ottimizzata attraverso Citymapper. Dopo l’acquisizione, l’applicazione Citymapper continuerà ad essere disponibile per la sua base di utenti in tutto il mondo e Via prevede di espandere la portata globale di Citymapper.

“Abbiamo il massimo rispetto per la tecnologia e l’esperienza utente di livello mondiale che Azmat e il suo team hanno sviluppato”, ha dichiarato Daniel Ramot, cofondatore e CEO di Via, “Unendo i nostri team, abbiamo l’opportunità unica di distribuire la tecnologia di Citymapper alle città e alle agenzie di trasporto pubblico di tutto il mondo per creare l’esperienza di trasporto più intuitiva e rilevante per le loro comunità.”

“Il team di Citymapper ha trascorso un decennio a sviluppare una delle tecnologie più importanti per la mobilità urbana, con la missione di rendere le città più facili da navigare e il trasporto urbano più efficiente, sostenibile ed accessibile”, ha dichiarato Azmat Yusuf, fondatore e CEO di Citymapper. “Condividiamo questa visione con Via e, grazie a questa acquisizione, possiamo portare Citymapper ad un pubblico più ampio, rendere la nostra tecnologia disponibile per le città e le agenzie di trasporto di tutto il mondo ed ampliare l’impatto positivo sulle comunità che serviamo.”

L’acquisizione di Citymapper da parte di Via segue il successo delle acquisizioni di Remix nel 2021 e di Fleetonomy nel 2020. Queste acquisizioni arrivano in un momento di grande slancio nel settore TransitTech, con la tecnologia e l’innovazione che aprono la strada a una nuova generazione di soluzioni di trasporto intelligenti e flessibili.

Informazioni su Via: Fondata nel 2012, Via è pioniera nella tecnologia TransitTech. Via sviluppa nuove tecnologie per la gestione dei sistemi di mobilità pubblica e l’ottimizzazione delle reti di navette dinamiche, autobus, veicoli accessibili, scuolabus e veicoli autonomi ed elettrici in tutto il mondo. Via lavora per sviluppare la rete di trasporto pubblico più efficiente, equa e sostenibile al mondo per tutti gli utenti, compresi quelli con disabilità motorie o senza smartphone, e per le persone che non hanno accesso ad un conto bancario. L’azienda collabora con i suoi partner per ridurre i costi del trasporto pubblico e fornire opzioni di trasporto pubblico accessibili che possano essere un’alternativa valida per disincentivare l’utilizzo dell’auto privata, riducendo in questo modo anche l’impatto ambientale. Via si trova all’intersezione tra trasporto e tecnologia. L’azienda è il leader visionario nel mercato TransitTech e combina innovazione software, progettazione di servizi sofisticati ed esperienza operativa per migliorare in modo sostanziale la mobilità. Via ha già oltre 600 partner in più di 35 Paesi.

