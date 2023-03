Midea arriva all’Ish di Francoforte 2023 con le sue più recenti soluzioni per il riscaldamento dell’acqua e degli spazi

(Adnkronos) – FRANCOFORTE, Germania, 17 marzo 2023 /PRNewswire/ — Il Midea Group («Midea») presenta all’ISH di FRANCOFORTE 2023 le sue innovazioni per uno stile di vita ecologico.

La Midea Building Technology Division ha introdotto un’ampia gamma di prodotti, tra cui la pompa di calore R290 ATW, la pompa di calore ATW a emissioni zero, la Midea Kong Energy Solution e l’ATom T.

Con il refrigerante R290 GWP = 3, la pompa di calore ATW R290 ha un’efficienza energetica A+ + + ed è in grado di ottenere una temperatura massima dell’acqua in uscita di 75 °C.

Stephen Meng, decano dell’Istituto di ricerca MBT, ha lanciato la pompa di calore ATW ad emissioni zero. Ha indicato che le prime pompe di calore MBT a emissioni zero (M Mono termica da 4, 6, 8, 10 kW), il cui impegno di neutralità carbonica è stato certificato dal TÜV, saranno lanciate per la prima volta sul mercato tedesco, realizzando emissioni di CO2 pari a 0% nella produzione, nella fase di distribuzione e di installazione.

Midea Energy Solution offre una gestione energetica completa, comprendente fotovoltaico, stoccaggio dell’energia, pompa di calore ATW e flessibilità. Tra le più recenti soluzioni che hanno debuttato a livello globale all’ISH, anche Atom T, una versione ibrida innovativa della pompa di calore VRF&ATW che dispone di una varietà di applicazioni in grado di soddisfare le diverse esigenze dei clienti globali.

La Midea Kitchen e Water Heater Appliance Division ha dimostrato come le sue soluzioni di fornitura idrica per tutta la casa consentano ai privati di gestire le loro esigenze idriche con maggiore efficienza e sostenibilità riducendo al contempo le bollette energetiche. Le nuove linee di prodotti, che includono il riscaldamento centralizzato, i servizi igienici, l’acqua potabile e l’introduzione di numerose caratteristiche ecologiche innovative, promettono un’esperienza di smart home sicura, comoda e a basse emissioni di carbonio.

Protagonista è il boiler elettrico a impianto solare, una soluzione per il riscaldamento dell’acqua a basso costo e a risparmio energetico, collegabile a impianti fotovoltaici (PV) e di accumulo con varie opzioni di collegamento. Un altro prodotto firmato Midea è il boiler a pompa di calore R290, che utilizza il refrigerante ecologico R290 e garantisce un livello di efficienza energetica A+. La pompa di calore ibrida murale è facile da installare, pertanto è un’ottima scelta per coloro che cercano una soluzione semplice per ridurre i costi dell’elettricità e la loro impronta carbonica.

Sotto l’insegna di “Una soluzione unica per l’aria tutto l’anno”, alla fiera ha fatto il suo debutto mondiale il nuovo sistema multisplit, integrato con la tecnologia di recupero del calore CirQHP. Progettato in modo ingegnoso da Midea Residential Air Conditional Division, CirQHP è un unico blocco esterno, che supporta fino a quattro unità interne, tra cui un dispositivo di riscaldamento dell’acqua, un condizionatore d’aria e un impianto di riscaldamento degli ambienti, semplificando l’installazione dell’impianto split da parte dei proprietari di case e garantendo la fornitura di acqua calda tutto l’anno senza spese aggiuntive.

Durante i torridi mesi estivi, quando il condizionatore d’aria funziona per periodi prolungati, l’impianto ricicla l’energia utilizzata per alimentare i dispositivi di climatizzazione interna e riscaldare l’acqua, riducendo in modo significativo il consumo di elettricità per l’acqua calda sanitaria. Il sistema è disponibile in due versioni: una dotata di un serbatoio d’acqua a serpentina progettato per le famiglie che danno priorità alla fornitura di acqua calda e l’altra dotata di un’unità idroelettrica che rende più economico ed ecologico il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua.

