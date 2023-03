(Adnkronos) – Papa Francesco, in visita ieri alla parrocchia di Santa Maria delle Grazie al Trionfale a Roma, protagonista di un divertente momento durante il passaggio in auto su via Candia. Tra i presenti a bordo strada, a ‘salutare’ il Pontefice anche una sua riproduzione a grandezza naturale in cartone. Divertito dal fuori programma, il Santo Padre ha ricambiato il saluto con un sorriso. La immagini sono state pubblicate su TiKTok dal profilo di Stefano Bucchi.