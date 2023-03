Lally Masia presenta il nuovo libro “Vinco io” alla Feltrinelli Village Portello di Milano

Oggi Sabato 18 marzo Lally Masia presenta ai suoi lettori il nuovo libro “Vinco io “ presso “La Feltrinelli Village Portello” di Milano per il fimacopie e poi il 31 marzo a Roma sempre a casa Feltrinelli. Dopo l’uscita dei successivi tre romanzi approda alla casa editrice Leone Editore ad agosto 2022 e pubblica con loro il romanzo “Vinco io”, con il quale diventa popolare grazie alle sue presentazioni e firmacopie in tutta Italia. Il suo primo ingresso in libreria alla casa Feltrinelli è iniziato a Rimini accompagnata dalla sua relatrice e giornalista Cristina Tassinari.

Lally Masia, scrittrice cattolichina dall’uscita del suo primo libro “Un uomo di nome Vincent” nel 2019 ha letteralmente ammaliato i suoi lettori con i suoi romanzi, per i contenuti talmente realistici che ogni lettrice o lettore in qualche aspetto ci si ritrova. Con questo romanzo Lally ha raggiunto un vasto pubblico eterogeneo inaspettato, forse complice anche il titolo creato su misura, e perché no anche grazie ad una scrittura semplice che arriva direttamente al cuore dei lettori, parole che emozionano, che accarezzano l’anima, che divertono.

“E’ come la storia del vintage” – afferma Lally Masia – “che oggi è tornato prepotentemente di moda, “Vinco io” è una storia che va a ritroso nella storia della vita dove i ricordi di ciò che siamo stati… siamo… e saremo, non passa mai di moda!”

A breve ci sarà una novità da parte della scrittrice accompagnata in questo percorso sempre da Leone Editore e 03 Studio di Maurizio Scilla. “Il quinto romanzo” – conlcude Lally – “sarà incentrato su una nuova lettura dell’anima, “un mistero” perché di vero mistero si trattera’!”