Durante la giornata di oggi, sabato 18 Marzo, gli anarchici hanno deciso di scendere in piazza in memoria di Davide Cesare, ucciso nel 2003. Il corteo si è svolto a Milano ed è partito da Piazzale Loreto.

Come è visibile all’interno del video non sono mancati i sostenitori di Cospito, che hanno intonato Slogan per la liberazione di Alfredo e imbrattato muri con minacce nei confronti del ministro Piantedosi.

Di seguito il video del corteo di oggi a Milano: