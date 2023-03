The Ferragnez: tra finzione e realtà 

A breve è prevista l’uscita della seconda stagione di una delle serie più chiacchierate del momento: The Ferragnez, ma visto le dinamiche correnti è possibile che ci sia un rinvio. Difatti a seguito dell’ultima edizione di Sanremo la coppia avrebbe vissuto una presunta crisi, che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica per settimane intere.

Sembra infatti che le provocazioni di Fedez dal palco dell’Ariston e il bacio con Rosa Chemical abbiano fatto infuriare l’imprenditrice digitale che ha visto il marito rubarle più volte la scena in quello che doveva essere l’epilogo della sua esperienza sanremese.

Tutto si sarebbe dovuto concludere, a seguito del rimprovero della Ferragni nei confronti di Fedez ma così non è stato. Difatti i Ferragnez a seguito della kermesse, non hanno più postato nulla insieme per quasi un mese. Il 6 Marzo è stata pubblicata una vecchia foto dei due da parte di lei e due giorni fa, l’influencer ha finalmente rotto il silenzio tramite instagram: « È normale avere paura, è normale chiedersi se ce la farai, è normale offrire aiuto a chi intorno a te ne ha bisogno ma anche chiederlo a chi sai può esserti di supporto.

Mi è capitato dopo settimane di cose emotivamente complesse che mi sono successe e ci sono successe come famiglia. Sanremo, ora posso ammetterlo, è stato durissima, mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata me capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare. Che poi certo odio gratuito non capisci proprio perché ti debba essere buttato addosso senza un reale motivo, ma quello è un altro discorso».

Queste sono state le dichiarazioni di Chiara, che poi ha concluso dicendo: «Ora è il momento di tirare dritto e provare a far funzionare le cose, di aggiustarle senza fingere che tutto vada bene, ma provando a farle andare bene veramente».

Il discorso di Chiara ha creato reazioni contrastanti all’interno del popolo del web,ma il sentimento maggiormente diffuso è stato certamente il dubbio. Difatti quando la moglie di Fedez ha parlato di “aggiustare le cose, senza fingere che vadano bene”,molti hanno pensato che una crisi sia effettivamente in corso, altri no.

I secondi pensano che si tratti solamente di una messa in scena studiata a tavolino per l’uscita della seconda stagione di “The Ferragnez”. Se l’intenzione quindi è quella di creare suspense, la coppia ci sta riuscendo alla grande.

Basti pensare che c’è addirittura chi si è fatta promotrice di un «Appello a tutti: vista la crisi della famiglia Ferragnez, in sostegno di Fedez e Chiara faremo una manifestazione per dargli la nostra vicinanza. Ci troviamo a Milano sabato ore 16 a piazza Duomo. Ci sarà lo striscione con scritto “ChiaraxdonaFede”». È evidente che la questione presenta molte ombre e parole non dette. Ed in questo senso la coppia non sembra intenzionata a fare chiarezza.