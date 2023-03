Con due iniziative separate, è stato presentato il nuovo premio cinematografico Eu.Ro.Pa. Jeunesse, una a Roma alla presenza dell’Ambasciatore di Francia Christian Masset e l’altra a Parigi con l’ambasciatrice d’Italia, Emanuela D’Alessandro.

La giuria del premio sarà formata da seicento giovani under 18 provenienti principalmente da scuole Esabac, licei che offrono la possibilità di conseguire la maturità italiana e il bac francese contemporanemente.

I giurati esprimeranno la loro preferenza con un voto incrociato. I ragazzi in Italia voteranno il miglior film francese e viceversa.

La votazione sarà preceduta da incontri con gli autori, elaborazioni di recensioni e scambio di opinioni e pareri sui film tra gli studenti italiani e francesi.

Eu.Ro.Pa. Jeunesse, dove “Ro” sta per Roma e “Pa” per Parigi, celebra il gemellaggio esclusivo tra le due capitali e rappresenta un’occasione di far vivere la relazione speciale che unisce Italia e Francia. Il Premio è stato ideato da “Alice nella Città”, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma riservata ai giovani e agli esordienti e dall’Associazione “Palatine”, cui si deve la festa del gemellaggio Roma-Parigi.

Per l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro “Il valore aggiunto di questo premio risiede nell’integrazione di diverse importanti dimensioni della relazione bilaterale tra la Francia e l’Italia, il cinema, i giovani l’istruzione, la cultura, il gemellaggio tra le due capitali”.

Per questa prima edizione i film in gara sono: per la Francia, “L’Innocent” di Louis Garrel, “Rodéo” di Lola Quivoron, “Les pires” di Lise Akoka e Romane Gueret; per l’Italia, “Nostalgia” di Mario Martone, “Margini” di Niccolò Falsetti e “Chiara” di Susanna Nicchiarelli.

Storie che parlano di tematiche comuni agli adolescenti, racconti di piccole normalità, con un’attenzione particolare al rapporto tra adulti e ragazzi.

“L’importante è coniugare cinema e gioventù, e sancire la storia comune del cinema italo-francese – ha dichiarato l’ambasciatore di Francia Christian Masset – L’auspicio è che il prossimo anno si possa estendere a Italia e Francia intere, e non solo a Parigi e Roma”.

La cerimonia di consegna del Premio Eu.Ro.Pa. Jeunesse si svolgerà a Parigi il 6 luglio e i due film vincitori faranno parte degli appuntamenti della 2/a edizione della festa del gemellaggio Paris-Roma dall’8 al 12 luglio 2023.

Sofia Barilar