Ricerca, Jommi: “Rendere Italia paese attrattivo sfruttando competenze”

(Adnkronos) – “Forum Incyte sulla ricerca clinica in Italia. Promuovere la leadership dell’Italia: obiettivi e prospettive per il futuro”, è il dibattito tenutosi lunedì 20 marzo 2023 presso la nuova sede di Incyte Biosciences Italy a Milano, al margine del quale è intervenuto Claudio Jommi, dipartimento di Scienze del farmaco, università del Piemonte Orientale, spiegando l’importanza di rendere l’Italia un paese attrattivo in materia di investimenti e sfruttare le competenze che il Paese offre dal punto di vista della ricerca.