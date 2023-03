(Adnkronos) – È intervenuto anche il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Onorevole Gilberto Pichetto Fratin all’evento organizzato a Milano da Assogasliquidi-Federchimica “Qualità dell’aria in Italia: le azioni intraprese e loro impatto per la riduzione dell’inquinamento atmosferico”. Fratin si è soffermato sull’importanza strategica delle navi rigassificatrici per garantire un approvvigionamento di gas capace di soddisfare i consumi del Paese.