Delta dimostra come andare verso la sostenibilità grazie alle soluzioni a basso impatto ambientale intelligenti basate su IoT alla Fiera di Hannover 2023

(Adnkronos) – HANNOVER, Germania, 21 marzo 2023 /PRNewswire/ — Delta, leader mondiale nelle soluzioni di gestione energetica e termica, ha annunciato oggi la sua partecipazione alla Fiera di Hannover 2023. L’azienda intende dimostrare come le sue soluzioni a basso impatto ambientale intelligenti basate su IoT aiutino le industrie ad avere un approccio piu’ sostenibilite grazie a una riduzione di emissioni di carbonio, in linea con l’obiettivo “emissioni nette zero” del 2050[1]. La nostra vetrina comprenderà soluzioni per la produzione intelligente, per le infrastrutture energetiche e l’automazione degli edifici, tutte in grado di promuovere fabbriche intelligenti, mobilità elettrica supportata da microgrid intelligenti ed edifici a basso impatto ambientale. Le punte di diamante di Delta saranno la nuova trasmissione standard a circuito aperto e coppia variabile VP3000, che migliora la produttività e riduce la distorsione armonica fino al 35% nei motori industriali utilizzati in varie applicazioni, e le soluzioni per l’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici e di stoccaggio energetico. Il giorno 18 aprile (mar), dalle 13:30 alle 14:30 CET, Delta ospiterà inoltre una conferenza stampa presso il proprio stand (padiglione 11, stand C20) per aggiornare gli stakeholder che operano nel campo dei media sui suoi recenti progressi e sulle nuove iniziative volte a promuovere la transizione verso la sostenibilità.

Commentando la sua presenza alla Fiera di Hannover 2023, Dalip Sharma, Presidente e General Manager della regione EMEA di Delta Electronics, ha dichiarato: “Le sfide ambientali stanno portando a una trasformazione di ampia portata in tutto il settore e in tutte le organizzazioni a livello globale. Alla Fiera di Hannover 2023, Delta presenterà le proprie soluzioni adatte al mercato IIoT in rapida espansione nell’area EMEA e quelle che soddisfano la crescente domanda di soluzioni di ricarica per veicoli elettrici. Come dimostrano le sue soluzioni, Delta si impegna a rispondere ai requisiti del mercato locale e continuerà a investire nello sviluppo di soluzioni sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico che soddisfino i requisiti dell’area EMEA.”

Lo stand Delta alla Fiera di Hannover è stato progettato in modo da rispecchiare il fabbisogno energetico attuale e futuro del mercato. Alcuni punti salienti includono:

Delta lancerà la nuova trasmissione standard a circuito aperto e coppia variabile, la Serie VP3000. Ha un’elevata potenza nominale fino a 630kW. Migliora la produttività e riduce la distorsione armonica (THDi) fino al 35% nei motori industriali utilizzati in applicazioni HVAC, pompe, compressori e alimentazione idrica. Delta dimostrerà inoltre il controller di movimento modulare compatto CODESYS serie AX-3, che aumenta la scalabilità del suo portafoglio di prodotti per il controllo del movimento e PLC, offrendo ai clienti più opzioni per soddisfare le loro esigenze in un’ampia gamma di segmenti di mercato, dall’imballaggio alla lavorazione del legno, alla lavorazione dei metalli e alla movimentazione dei materiali. Un altro punto di forza è il sistema di carica wireless MOOVair (1kW) di Delta, con un’efficienza di trasmissione della potenza punto-punto senza contatto fino al 93%. Il sistema di carica wireless da 1 kW è ideale per ricaricare le batterie nei veicoli elettrici industriali e AGV. I componenti elettronici sigillati e il trasferimento di potenza senza contatto sono particolarmente adatti per l’uso in ambienti altamente inquinati o umidi.

Delta presenterà le sue soluzioni per l’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici e le soluzioni intelligenti per lo stoccaggio energetico. L’intera gamma di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici va dalla ricarica residenziale e commerciale a quella di destinazione, soddisfacendo i vari requisiti e le diverse esigenze del mercato. Il punto forte sarà il caricabatteria per veicoli elettrici ultrarapido UFC200, una singola stazione di ricarica da 200kW con la flessibilità di caricare fino a quattro veicoli contemporaneamente. Per le infrastrutture, Delta offre la soluzione Energy Storage Skid, un sistema integrato di stoccaggio dell’energia per siti industriali e commerciali con spazio e tempi di costruzione limitati, con una distribuzione più rapida e un ingombro ridotto.

Le soluzioni per l’automazione di edifici di Delta si impegnano a portare l’automazione degli edifici in un futuro sostenibile, che comprende le applicazioni industriali. Le soluzioni integrate garantiscono la progettazione e il funzionamento di ambienti industriali e di produzione a basso impatto ambientale, sicuri, efficienti dal punto di vista energetico, confortevoli e sani. Verranno mostrate un’illuminazione industriale a LED per capannoni e lineare. Le caratteristiche di efficienza eccellente, durata estremamente lunga, tri proof e temperatura d’esercizio elevata dei nostri prodotti tollerano le estreme condizioni ambientali e operative dei processi di produzione. Durante la fiera saranno dimostrati anche il sistema multiprotocollo di automazione degli edifici dell’ azienda LOYTEC e le soluzioni avanzate di videosorveglianza dell’azienda VIVOTEK.

Delta accoglie i visitatori al suo stand (padiglione 11, stand C20) di Hannover, Germania, dal 17 al 21 aprile. I giornalisti sono invitati a partecipare alla conferenza stampa di Delta presso il suo stand, martedì 18 aprile dalle 13:30 alle 14:30 CET.

Informazioni su Delta

Fondata nel 1971, Delta è un’azienda leader a livello mondiale che produce alimentatori switching e prodotti per la gestione termica. Delta offre un ricco portafoglio di sistemi e soluzioni intelligenti per il risparmio energetico in vari settori, quali automazione industriale e degli edifici, telecomunicazioni, infrastruttura dei data center, ricarica di veicoli elettrici, energia rinnovabile, stoccaggio dell’energia e soluzioni di visualizzazione per promuovere lo sviluppo della produzione intelligente e delle città sostenibili. In linea con il suo obiettivo di responsabilità aziendale e guidata dal motto “Innovare, risparmiare e proteggere l’ambiente per garantire un futuro migliore”, Delta sfrutta le sue competenze chiave nel campo dei componenti elettronici di alimentazione ad alta efficienza e il suo modello di business con ESG integrata per affrontare i principali problemi ambientali, come il cambiamento climatico. Delta offre ai clienti numerosi servizi tramite i suoi uffici vendite, i centri di ricerca e sviluppo e gli impianti di produzione dislocati in quasi 200 sedi nei 5 continenti.

Nel corso degli anni, Delta ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti globali per i risultati conseguiti, le tecnologie innovative e l’impegno a favore della ESG. Dal 2011, Delta è stata inclusa nel Dow Jones Sustainability™ World Index (DJSI World) per 12 anni consecutivi. Nel 2021, Delta è stata inoltre riconosciuta dal CDP con due valutazioni di leadership di livello “A” per il notevole contributo ai problemi legati al cambiamento climatico e alla sicurezza idrica ed è stata nominata Supplier Engagement Leader per il suo continuo sviluppo di una catena del valore sostenibile.

