Ornella Vanoni a ‘Belve’: “Gino Paoli a Sanremo? Amadeus era terrorizzato”

(Adnkronos) – Ornella Vanoni super ospite dell’ultima puntata di ‘Belve’, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, in prima serata su Rai2. Nel corso della puntata il racconto a tutto tondo dell’artista fino al rapporto con Gino Paoli.

A proposito di Paoli, Fagnani le ricorda che avrebbe dichiarato che si è smollata con l’età, e allora la cantante lo punzecchia per le dichiarazioni a Sanremo: “Anche lui sarebbe meglio non dicesse… Guarda quello che ha cercato di raccontare a Sanremo! Come se fosse a casa sua! Si è dimenticato che era a Sanremo… Ha visto Morandi e gli è partita quella roba lì… Che non andava fatta. Amadeus era terrorizzato e l’ha portato via”.

Sempre a proposito di Gino Paoli, e della sua “ironia che nessuno capisce”, Vanoni dichiara divertita: “Io sono ironica, lui no. Questa ironia di me si sa, si vede e si sente. Di lui proprio no. Però se vuole essere ironico, poverino, non diamogli contro”. (Immagini RaiPlay.it)