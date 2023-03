Adam Ondra: On Demand la straordinaria vita della star dell’arrampicata (Trailer)

Grazie a Jump Cut è ora disponibile On Demand a noleggio sulla piattaforma cgtv.it il film di Jan Šimánek e Petr Záruba ADAM ONDRA – PUSHING THE LIMITS, la straordinaria storia vera di una delle più acclamate icone dello sport internazionale, la più grande icona dell’arrampicata dei nostri giorni, raggiunge prestazioni sportive fenomenali. Un introverso taciturno si è trasformato in una star sportiva di fama mondiale e il suo desiderio di scalare si è trasformato nella necessità di vincere.

Attraverso la storia di Adam osserviamo i cambiamenti nell’arrampicata sportiva e nello sport in generale, l’influenza della pressione commerciale, dei mass media e il desiderio del pubblico di assistere a uno spettacolo che ha cambiato la natura delle gare di arrampicata. In contrasto con la solitudine che accompagna Adam durante il suo allenamento quotidiano e con la natura che lo circonda quando si arrampica, alla fine del film ci troviamo al più grande evento sportivo di sempre, le Olimpiadi estive. Adam ha sacrificato letteralmente tutto all’arrampicata e ora un’inevitabile nuova sfida lo aspetta: la vita familiare.

Prodotto da Cinepoint e Jump Cut il film è stato selezionato a East Doc Platform 2020 e Dok Incubator 2021, presentato a Visions Du Réel 2022, al Sheffield Doc Fest 2022 e al Trento Film Festival 2022. ADAM ONDRA – PUSHING THE LIMITS sarà presto disponibile a noleggio e in acquisto digitale anche su Prime Video, Apple Tv, iTunes, Chili Tv e Google Play.

Guarda il trailer di ADAM ONDRA – PUSHING THE LIMITS!