Fathers® Horizon: “L’orologeria incontra l’emozione”

(Adnkronos) – Nata nel 2022, l’azienda italiana è un esempio di visione e genialità imprenditoriale nell’ecosistema delle startup innovative. Il debutto con una campagna crossmedia tv, dinamica e display

Roma, 22 marzo 2023. Inizia nel 2022 l’avventura di Fathers Italia che, posizionandosi tra le principali startup italiane, si sta rivelando anche come polo d’attrazione per nuovi business. L’azienda nasce dall’intuizione di Luigi Generali, napoletano, e Matteo Franchina, luinese, due giovani innovation manager che hanno coraggiosamente deciso di trasformare la propria passione per il mondo delle lancette in una nuova avventura, investendo tempo ed energie nella creazione del nuovo marchio di orologi Fathers®.

“Parole d’ordine: ricerca, sviluppo, innovazione ed una meticolosa attenzione ai dettagli. Fathers® è una fucina di design, meccanica ed ingegneria, il cui obiettivo è quello di creare orologi di alta qualità destinati a durare nel tempo”, spiega Luigi Generali, CEO di Fathers Italia. “Horizon, il nostro primo orologio, in pre-ordine sul sito aziendale, già da fine dicembre ha superato le 300 unità di ordini in consegna lo scorso Febbraio. Horizon è stato apprezzato molto in Italia e forti interessi al marchio sono arrivati anche dagli States, UK e Germania. Lavoriamo costantemente all’innovazione dedicando tempo, risorse e budget in continue analisi di mercato con un percorso di ricerca e sviluppo che guarda lontano. Ci rivolgiamo a persone come noi – sottolinea Generali-, io e Matteo abbiamo in comune il lavoro, la passione per gli orologi e l’amore per i nostri figli, da cui il nome del marchio Fathers®. La nostra ambizione è vestire i polsi di persone che abbiano la vocazione per il bello e per i dettagli che escono dagli schemi. L’Horizon è un orologio pensato per essere regalato ad una persona importante: un padre, un fratello, un maestro di vita, il proprio compagno o compagna. Siamo contenti che sia molto apprezzato anche dalle donne, sia come idea regalo sia come oggetto da acquistare per sé, specialmente in alcune varianti colore. E’ un accessorio che completa qualunque outfit”.

L’inconfondibile design Made in Italy firmato Fathers® si fonde con l’eccellenza della manifattura svizzera: un tributo alla bellezza, alla passione e ad ogni persona importante della nostra vita.

“Con l’occasione della festa del papà appena trascorsa, il gruppo ha avviato una campagna multidevice per tutto il mese di Marzo: presidio su reti SKY, TG, Sport e Cinema, oltre a piattaforme ed App online e maxi-pubblicità dinamica nel centro di Milano, capitale della finanza e agglomerato del maggior numero di clienti/investitori Fathers®”, aggiunge Matteo Franchina, imprenditore con molteplici collaborazioni ed esperienze in G.I. e CFO Fathers Italia. “Il nostro intento non è semplicemente festeggiare la giornata dedicata ai papà, bensì celebrare il “Fathers Day” per tutto il mese in corso: il claim della campagna è “Every Day is a Fathers Day”, proprio a voler intendere che ogni giorno, ogni mese, ogni anno, bisognerebbe trovare anche solo un momento per celebrare le persone davvero importanti che fanno parte della nostra vita. Proprio per questo vogliamo essere speciali, distinguerci proponendo orologi dalle scelte stilistiche mai viste prima e che, grazie alla qualità tecnica ed esclusività dei materiali, possano risultare così affidabili da durare ‘per sempre’. Quello che ci unisce è il desiderio di creare orologi robusti, dal design unico ma con un valore intrinseco in più, che sia legato ad un momento, ad un’emozione”.

In omaggio al mese della Festa del papà, ancora fino al 26 marzo, sarà applicato uno sconto “Fathersday” riservato per acquisti online sul sito. Horizon è un diver dal design ultra compatto, impermeabile fino a 20 atmosfere, con cassa da 40 mm in acciaio 316L, ghiera in ceramica e acciaio e movimento automatico svizzero. Con bracciale in acciaio 316L o cinturino in gomma personalizzato Fathers®, Horizon è disponibile in diverse varianti colore: Professional Elegance per la versione All Black, Eternal Legacy che abbina il nero all’acciaio, Procida che affianca il bianco al blu, Outdoor Adventure che propone l’accoppiata verde e acciaio, Cocktail Attire che vanta un modaiolo color Tiffany abbinato all’acciaio ed Anniversary che sfoggia l’inconsueto abbinamento rosso con dettagli oro su acciaio.

Contatti: https://www.fatherswatches.com/