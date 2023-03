Chiara Ferragni sceglie Intelligenza Artificiale e Design per la nuova casa a City Life. Una storia svela le ultime novità dell’appartamento più famoso del web.

(Adnkronos) – Saranno Haier gli elettrodomestici della nuova casa. Chiara Ferragni sceglie di vivere un’esperienza domestica premium dal design innovativo trasformando il suo appartamento in Smart Home.

Milano, 23/03/2023. Dopo aver chiesto ai suoi follower consigli su come arredare la nuova casa, Chiara Ferragni annuncia su Instagram la scelta degli elettrodomestici: ovviamente tutti smart e connessi, guidati dall’Intelligenza Artificiale e firmati Haier.

Non poteva andare diversamente, l’imprenditrice digitale diventata famosa in tutto il mondo grazie a internet, si affida alla rete anche in casa con Haier, il brand leader per il mondo degli elettrodomestici connessi. Un appartamento, personalizzato e premium, ideale per un nuovo storytelling quotidiano.

Come in ogni front row, dove indossa abiti realizzati su misura, anche in casa Chiara sceglie di vivere un’esperienza tecnologica tailor made, grazie alle finiture e funzioni smart delle soluzioni Haier. Attraverso l’Intelligenza Artificiale, infatti, Haier risponde prontamente a qualsiasi desiderio ed esigenza domestica, portando le possibilità di personalizzazione del contesto quotidiano a un livello superiore. La collaborazione tra il brand e l’imprenditrice digitale, considerata la più influente a livello internazionale, nasce dall’attenzione di Chiara per i dettagli, dal suo amore per il design e dalla necessità di vivere una dimensione connessa a 360°.

Questo appartamento diventerà lo stage di nuove storie e post che racconteranno la vita della famiglia Ferragni, Chiara lo sta studiando in mondo che possa perfettamente accogliere virtualmente i suoi milioni di follower. Avremo tutti l’occasione di vedere in mano alla più famosa delle influencer, le potenzialità degli elettrodomestici Haier che, grazie all’app hOn, si trasformano in veri assistenti domestici e rendono ogni casa una smart home pensata e cucita su ogni esigenza.

Ma chi è il nuovo partner di casa Ferragni? Haier è il brand leader nel settore degli elettrodomestici connessi, in grado di far progredire il settore grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Nell’era dell’Internet of Things (IoT), Haier continua la sua missione di guidare il mercato a livello mondiale, con l’obiettivo di assicurare prestazioni tecnologiche personalizzabili di alto livello perrendere smart le case di tutte le famiglie del mondo.

Per ulteriori informazioni: https://www.haier-europe.com/it_IT/