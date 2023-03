Il 1 Aprile torna a Gravina Passio Christi

(Adnkronos) – Oltre 150 i figuranti che indosseranno abiti storici

Gravina In Puglia, 23 marzo 2023. La Rievocazione storica Passio Christi è nata circa dieci anni fa col supporto ideativo di Marisa Sornatale, diventando per il territorio una manifestazione annuale immancabile e un forte attrattore turistico per Gravina In Puglia, nel periodo che si antepone alla Pasqua. Con l’intento di riportare in auge la cultura delle religioni ma anche la storia e la promozione paesaggistica, la Passio Christi ha unito un nutrito gruppo di volontari costituitisi associazione nel 2020.

La rappresentazione vivente narra la storia dell’uomo più rivoluzionario della storia, Gesù.

Il tema principale di quest’anno è il processo. Il 1 Aprile alle ore 20.00 assisteremo a Gesù d’innanzi a Pilato, accusato di essere un sobillatore di popolo, interrogato dal governatore che non trova in lui alcuna colpa. Ma la folla insorge reclamando la sua morte. Vedremo Gesù flagellato che in solitudine compirà un sofferto e suggestivo cammino verso la sua crocifissione.

Oltre 150- figuranti indosseranno abiti cuciti su misura, curati in ogni dettaglio e frutto di un’attenta ricerca storica. L’evento avrà luogo nella parte più antica della città di Gravina In Puglia, tanto apprezzata da chi la visita. Sarà interessato il centro storico, in particolare Piazza Scacchi e Piazza Benedetto XIII. La piena ed efficiente realizzazione scenica, in un luogo così suggestivo, si è resa possibile grazie alla sensibilità e al grande sostegno dell’Amministrazione Comunale e delle Aziende del territorio. Seguici su Instagram e Facebook: passiochristigravina.

contatti

https://www.facebook.com/passiochristigravina



https://www.instagram.com/passiochristigravina/