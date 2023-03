Unikraft, una spin-off di NEC Laboratories Europe, comincia ad operare autonomamente dopo aver concluso una raccolta di capitale da investitori europei e statunitensi

(Adnkronos) – HEIDELBERG, Germania, 23 marzo 2023 /PRNewswire/ — Unikraft GmbH ha recentemente annunciato di aver chiuso la sua prima raccolta di capitale da investitori europei e della Silicon Valley. Unikraft è una startup tecnologica concepita ed accelerata da NEC Laboratories Europe che ottimizza le applicazioni cloud in modo trasparente, riducendo la spesa necessaria in risorse cloud fino al 50%.

La tecnologia Unikraft separa un sistema operativo in componenti elementari; questi possono quindi essere selezionati individualmente per creare immagini di macchine virtuali minimali e specializzate chiamate unikernel, che sono adattate alle esigenze di specifiche applicazioni cloud. Felipe Huici, ex Chief Researcher presso NEC Laboratories Europe e ora AD e co-fondatore di Unikraft, spiega: “Il potenziale degli unikernel è conosciuto da tempo, ma notoriamente il loro impiego è stato molto complesso e limitato dalla scarsa capacità di supportare applicazioni comuni. Con Unikraft stiamo costruendo degli stacks estremamente accelerati in grado di eseguire applicazioni senza richiederne alcuna modifica, comportando una significativa riduzione delle risorse hardware utilizzate e di conseguenza della spesa per l’utente. Stiamo anche lavorando a un’integrazione trasparente con tools dell’ecosistema cloud come Kubernetes, in modo che i clienti non debbano modificare nulla delle proprie pipeline di build/deployment: essenzialmente Unikraft funziona come un rimpiazzo drop-in che accelera in modo trasparente i workloads in infrastrutture cloud”. L’articolo Unikraft: Fast, Specialized Unikernels the Easy Way (S. Kuenzer et al.), ha ricevuto il prestigioso EuroSys Best Paper Award 2021.

Avviato nel 2017 come progetto di NEC Laboratories Europe, Unikraft è stato sviluppato con il supporto della Linux Foundation e ha creato una vasta comunità open source. Huici aggiunge: “Unikraft opera secondo un modello open core, quindi il progetto Unikraft di Linux Foundation è essenziale per la nostra azienda. Ad oggi, il progetto Unikraft ha più di 1200 stargazer e oltre 700 membri Discord, e questi numeri sono in costante crescita.”

Unikraft è il primo progetto che completi il programma di incubazione e accelerazione di spin-off tecnologiche di NEC Laboratories Europe. Il programma è realizzato per portare sul mercato tecnologie ad alto potenziale che non rientrano nell’ambito del core business di NEC. Concepito da NEC Laboratories Europe, il programma è un trampolino di lancio per gli innovatori interni che vogliono perseguire le proprie aspirazioni tecnologiche come imprenditori al di fuori di NEC. Si tratta di una collaborazione tra NEC Laboratories Europe, NEC X, l’acceleratore di tutto il gruppo NEC con base in California, Heidelberg Technology Park e la società di consulenza per l’innovazione SOMMERRUST. Con sede a Heidelberg, Germania, quartier generale di NEC Laboratories Europe, Heidelberg Technology Park e SOMMERRUST aiutano a lanciare startup tecnologiche della regione e supportano la validazione commerciale di progetti ideati all’interno di NEC Laboratories Europe.

Roberto Baldessari, General Manager presso NEC Laboratories Europe e responsabile del programma di accelerazione di spin-off tecnologiche, ha dichiarato: “Sono lieto che il nostro programma abbia già generato una start-up tecnologica di successo. Ciò dimostra innanzitutto la qualità della visione e perseveranza dei fondatori di Unikraft, ma anche che i nostri laboratori ospitano scienziati di livello mondiale capaci sia di sviluppare tecnologia che di generare concrete opportunità di business. Siamo orgogliosi di supportare inventori che vogliono perseguire ambizioni tecnologiche e generare impatto commerciale, sia attraverso una grande azienda presente in molti settori come il Gruppo NEC, sia come imprenditori”.

NEC Europe Ltd. NEC Europe Ltd. è una società interamente controllata da NEC Corporation, leader nell’integrazione delle tecnologie di rete IT a vantaggio di aziende e persone in tutto il mondo. NEC Europe Ltd. vanta un know-how unico e una solida reputazione in fatto di innovazione e qualità fornendo le proprie competenze, soluzioni e servizi a una vasta gamma di clienti, dagli operatori delle telecomunicazioni alle imprese e al settore pubblico. Per ulteriori informazioni, visitare la home page di NEC Europe Ltd. all’indirizzo: http://uk.nec.com.

NEC Laboratories Europe GmbH NEC Laboratories Europe ricerca e sviluppa tecnologie all’avanguardia per creare soluzioni sociali innovative. Con sede a Heidelberg, in Germania, le principali aree di ricerca di NEC Laboratories Europe includono intelligenza artificiale, sicurezza e blockchain, reti 5G e 6G e piattaforme IoT. Queste tecnologie promuovono lo sviluppo di soluzioni da parte delle compagnie del Gruppo NEC in campi come Digital Health, Safer Cities, Digital Government e infrastrutture di comunicazione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web https://www.neclab.eu.

Informazioni su Unikraft GmbHUnikraft è una start-up destinata a rivoluzionare il modo in cui i workloads vengono distribuiti su infrastrutture cloud. Unikraft accelera le applicazioni cloud creando automaticamente immagini di macchine virtuali su misura, estremamente efficienti ed ecologiche, portando a una riduzione del 20-50% della spesa in risorse cloud, minore latenza e consumo di memoria, tempi di avvio incredibilmente rapidi e sicurezza incrementata. Unikraft si integra in modo trasparente con gli strumenti dell’ecosistema cloud più diffusi in modo che i clienti non debbano interrompere nessuna delle proprie pipeline di compilazione/distribuzione. Per ulteriori informazioni, visitare www.unikraft.io.

Informazioni su Technologiepark Heidelberg GmbH e SOMMERRUST GmbHHeidelberg Technology Park è una vivace comunità di aziende innovative, start-up e imprenditori. Fondato nel 1984, HTP offre una varietà di risorse e servizi per supportare la crescita e il successo di aziende innovative, tra cui moderni spazi per uffici e laboratori, programmi di accelerazione, accesso ai finanziamenti e una rete di supporto di esperti e mentori. Heidelberg Technology Park è membro fondatore di Heidelberg Startup Partner eV, che promuove le startup tecnologiche.

SOMMERRUST è una società di consulenza per l’innovazione con sede a Berlino e a Heidelberg, in Germania. SOMMERRUST aiuta le aziende a innovare, creare nuovi modelli di business e migliorare la loro capacità innovativa. L’approccio unico combina metodi di gestione strategica, pensiero progettuale e mondo delle start-up. Per ulteriori informazioni, visitare www.technologiepark-heidelberg.de e www.sommerrust.com.

