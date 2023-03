Bonelli rimette a posto i sassi nell’Adige: il messaggio a Meloni – Video

(Adnkronos) – Dopo il duello in Parlamento con la premier Giorgia Meloni, Angelo Bonelli rimette i celeberrimi sassi nel letto del fiume Adige. Il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, oggi a Borgo Sacco, altezza Rovereto. Nei giorni scorsi, alla Camera, Bonelli ha mostrato i sassi raccolti dal fiume prosciugato e ha sollecitato la premier sul tema del contrasto alla siccità. “Non sono Mosé, non ho prosciugato io l’Adige…”, la replica di Meloni. “Come avevo promesso questi ciottoli li ricolloco dove li ho presi. Ma la presidente Meloni non ha risposto in Parlamento alla mia richiesta di spiegare cosa il governo intendesse fare contro la siccità e per contrastare il cambiamento climatico”, dice Bonelli oggi.