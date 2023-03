Nuova DPS, Firenze: “Zanzariere e tende da sole su misura per migliorare il comfort abitativo”

(Adnkronos) – Sistemi moderni e funzionali disponibili in tante tipologie differenti e su misura per ogni esigenza abitativa

Firenze, 24 marzo 2023. Zanzariere e tende da sole si rivelano strumenti essenziali per vivere meglio gli ambienti domestici e di lavoro durante la bella stagione: locali arieggiati senza essere invasi da zanzare, cimici o altri insetti molesti e con la giusta illuminazione.

“Zanzare ed insetti infestanti sono la nota dolente del periodo primaverile-estivo; il modo più efficace in assoluto per tenere lontani questi insetti indesiderati è, senza ombra di dubbio, quello meccanico, vale a dire frapporre tra gli ambienti indoor e l’esterno una barriera che ne impedisca l’ingresso”, afferma Massimiliano Alessi, titolare della Nuova DPS di Firenze. “L’idea di installare le zanzariere alle finestre e alle portefinestre è spesso esclusa da molte persone, in quanto viene erroneamente ritenuto che siano poco pratiche e molto costose. Sfatiamo questo mito, oggi in commercio sono disponibili, anche a prezzi contenuti, moltissime tipologie differenti di zanzariere, realizzate su misura per ogni necessità ed esigenza: scorrevoli, fisse, a molla verticale oppure orizzontale, con nuove reti antibatteriche o antipolline”.

Nuova DPS di Firenze offre i migliori sistemi per completare il comfort abitativo, tra i quali: tende da sole, zanzariere, infissi, veneziane, avvolgibili, persiane, porte ed inferriate. Lo staff dell’azienda affianca i clienti con attenzione alle specifiche richieste, valutando e consigliando l’acquisto ideale tra i diversi prodotti proposti su misura: consulenza, vendita, installazione ed assistenza post-vendita, sono i cardini sui quali si basa la filosofia aziendale e la soddisfazione dei clienti, sempre ai massimi livelli.

“Le zanzariere di ultima generazione si adattano ad ogni tipologia di infissi, inoltre, si integrano alla perfezione con gli arredi, inserendosi con discrezione in ogni ambiente senza interferire con la vista esterna o schermare eccessivamente la luce del sole”, spiega Alessi. “Anche le tende da sole costituiscono una parte importante dell’arredamento, sia da interno che da esterno: a braccio estensibile, a caduta, ad attico, a cappottina e a rullo. Esse proteggono la sfera privata da sguardi indiscreti, impreziosendo l’architettura con stile e gusto e, filtrando i raggi del sole, proteggono dal calore eccessivo, contribuendo anche al risparmio energetico”.

Nuova DPS, con competenza e professionalità, si presenta come un punto di riferimento per il settore dei tendaggi e dei serramenti, con una vasta gamma di servizi che includono anche la riparazione a domicilio, senza spesa di diritto di chiamata e a prezzi davvero convenienti.

Contatti:

https://www.nuovadps.it



https://www.facebook.com/nuovadps/