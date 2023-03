Ucraina, il discorso di Meloni spopola tra i vertici di Kiev – Video

(Adnkronos) – Le parole alla Camera dei deputati di Giorgia Meloni sull’Ucraina, pronunciate mercoledì scorso in Aula in risposta all’intervento del M5S, spopolano tra i vertici di Kiev. A tradurre e rilanciare il discorso della premier italiana su Telegram è infatti Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino. Dopo la citazione di un passaggio del discorso – “Non supportare l’Ucraina significherebbe riconoscere a Putin il diritto di invadere un territorio straniero”, Gerashenko commenta: “E’ assolutamente vero. Fermare l’appoggio all’Ucraina vorrebbe dire che la sola legge nel mondo è il diritto alla forza”, scrive il consigliere, che in italiano aggiunge: “Grazie per il supporto!”.

“Un bellissimo discorso di Giorgia Meloni. Grazie per il vostro incrollabile sostegno all’Ucraina. Grazie ancora per aver compreso l’essenza di questa guerra e aver detto la verità al riguardo. Apprezziamo molto il vostro aiuto e impegno. Vinceremo”, il commento su Twitter di Andriy Yermak, capo dell’ufficio di presidenza ucraino, seguito da decine di apprezzamenti degli utenti, che si complimentano con la premier.