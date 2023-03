Diletta Leotta è incinta ed è la stessa conduttrice televisiva e volto noto di Dazn ad aver dato l’annuncio in un post su Instagram.

Un’ufficialità che pone fine a tutte le speculazioni degli scorsi giorni e le indiscrezioni su un pancino lievitato – e non passato inosservato nelle apparizioni televisive – che aveva fatto sospettare in molti su una gravidanza. Il gossip circolava già da tempo e per questo, nel post social con cui ha dato la notizia, ha scritto: “Vi dobbiamo dire una cosa… ma lo sapete già?”. Per poi aggiungere “Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we’ll be three!”.

Queste sono state le parole della Leotta sul social network, a corredo del video in cui, in lacrime, abbraccia e bacia Loris Karius: