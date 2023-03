Aeronautica, capitano Giulia:”Io pilota di F35 alle donne dico i sogni non sono impossibili”

(Adnkronos) – “E’ un onore poter rappresentare l’Aeronautica Militare in questa giornata, ed è bello poter essere in questo spazio espositivo ad accogliere turisti, curiosi e appassionati che hanno voglia di visitare piazza del Popolo in questo suo allestimento sicuramente mai visto prima”. A parlare all’Adnkronos, seduta ai comandi di un F35 che è abituata a pilotare è il capitano dell’Aeronautica Militare Giulia.

“Betty” come ha scritto sulla mostrina, è una ragazza che ha sfidato i pregiudizi sulle disparità di genere e, in un momento storico eccezionale che vede una donna presidente del Consiglio, è pilota della Forza Armata al suo centesimo anniversario. “Per chi è cresciuto con i propri colleghi in accademia la differenza nemmeno si percepisce – racconta – lo testimonia il fatto che qui, nel villaggio aeronautico, ci sono altre due colleghe a presentare il Tornado. Per fare questo lavoro ci vuole tanta, tanta passione, ci sono tante ragazze che hanno questo sogno. Cosa gli direi? Di metterci tutto l’impegno, perché i sogni non sono impossibili con la perseveranza”.