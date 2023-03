“Concept store di Western Union offrono al cliente un’esperienza omnichannel”

(Adnkronos) – Western Union, leader globale nei servizi di trasferimento di denaro, ha scelto l’Italia per il lancio di una rete di nuovi concept store e hub di proprietà in Europa. Gabriel Sorbo, Vice president Europe & CIS di Western Union, spiega all’Adnkronos che l’apertura dei concept store “rappresenta un passo significativo per la società, sia perché rafforza la presenza del brand in Italia sia perché testimonia l’impegno dell’azienda per offrire un’esperienza premium e omnichannel ai propri clienti”.

Questo approccio, che fa della prossimità un elemento centrale, permetterà di conoscere più da vicino le esigenze dei consumatori, di ricevere da essi feedback sui prodotti e sui servizi in tempo reale e di intercettare le nuove opportunità del mercato.

L’iniziativa “infonde linfa” anche all’imprenditoria locale, come spiega ancora Sorbo: “Grazie ai nuovi concept store non solo riusciremo a essere più vicino alle esigenze dei nostri consumatori ma opereremo anche un rinnovato investimento nei microimprenditori locali, consentendo loro di espandere la loro presenza, assumere più dipendenti e rafforzare il loro ruolo all’interno della comunità”.