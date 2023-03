Di Gregorio, “Grazie ai farmaci, fin dall’infanzia, è possibile avere una vita attiva”

(Adnkronos) – L’emofilia è una rara patologia della coagulazione che, a causa di microsanguinamenti può portare a problemi articolari. Comunque esistono, anche per i bambini e quindi sin dall’infanzia, terapie all’avanguardia che risultano molto efficaci, come ha sottolineato Patrizia Di Gregorio, Direttore dell’Unità Operativa complessa di Medicina Trasfusionale e D.H. Ematologico e del Centro Emofilia Aice 52 di Chieti, durante l’incontro “Articolazioni? Trattiamole bene”, che si è svolto in Abruzzo a Francavilla al Mare (Ch). E’ stato, nell’ambito di “Articoliamo Talks”, un momento di confronto con gli specialisti del settore, organizzato dall’associazione abruzzese AMARE Onlus, con il patrocinio di FedEmo e il supporto di Sobi.