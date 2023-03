“La Cultura Unisce”. Ad Agropoli inaugurata la mostra sinestetica di arte contemporanea

Presenti il Sindaco, dr. Roberto Mutalipassi, l’assessore alla cultura dr. Francesco Crispino, l’avvocato Mario Pesca consigliere comunale , l’avvocato Roberto Apicella assessore al turismo, commercio ed eventi , l’avv. Elena Giovanna Foccillo, Direttore del Museo Acropolis Fondazione Giambattista Vico.

La terza tappa della Mostra Collettiva “La Cultura Unisce” è ad Agropoli, in provincia di Salerno, negli spazi suggestivi del Museo di Archeologia Industriale La Fornace, dal 25 marzo al 12 aprile 2023.

Grande attesa anche per questo terzo appuntamento del format La Cultura Unisce, progettato, curato e divulgato da Maria Rosaria Voccia, giornalista, editore e curatrice, insieme all’architetto Pasquale Cicalese, sulla spinta emozionale dei recentissimi accadimenti politici.

Promossa su Sevensalerno e 7Network, siti di Informazione e Cultura, la Collettiva d’Arte ” La Cultura Unisce”, contro la guerra e la censura, a cui si può aderire in qualsiasi momento, è visitabile fino all’11 aprile 2023 (da lunedi a giovedi su appuntamento) dalle 17 alle 20.

A questa terza tappa, ne seguiranno altre.

La Curatrice dr.ssa Maria Rosaria Voccia: ” La nostra Chiamata alle Arti contro la Guerra e la Censura, sulla Seven Gallery, è pensata come un Open Space, a cui Pittori, Scultori, Fotografi, Musicisti, Scrittori, Poeti, possono partecipare, per diffondere il messaggio“La Cultura Unisce”. Si intende dare l’opportunità di esprimere, a ciascun Artista, la propria peculiare valenza tecnica e creativa”.

Avv. Elena Foccillo,Direttore del Museo Acropolis Fondazione Giambattista Vico : ” Un’importante sinergia professionale, questa con la dottoressa Maria Rosaria Voccia e con l’architetto Pasquale Cicalese, progettisti e curatori dell’esposizione La Cultura Unisce, che si inserisce in un ambito di promozione e valorizzazione del nostro territorio. Abbiamo ripreso, dopo la lunga parentesi dovuta alle chiusure per la pandemia, a respirare con l’Arte e con la Cultura. Continueremo ad sostenere iniziative volte ad impreziosire ed a promuovere la nostra bella città di Agropoli, ricca di storia, con un passato notevole ed un presente ed un futuro pregni di prospettive importanti”.

Orari della mostra : da sabato 25 marzo a martedi 11 aprile 2023 dalle 17 alle 20; dal lunedi a giovedi solo su appuntamento ai numeri 320 786 3528 (dr.ssa Elena Foccillo), 3394463092 (dr.ssa Maria Rosaria Voccia).