Ucraina, Kiev si lamenta dei Mig-29: “Non abbastanza moderni”

(Adnkronos) – Il portavoce dell’aeronautica ucraina, Yuri Ignat, si è lamentato che i Mig-29 forniti da alcuni Paesi europei e tanto sollecitati da Kiev rafforzano solo parzialmente le capacità di difesa aerea in quanto si tratta di caccia non particolarmente moderni e versatili. Nello specifico Ignat ha spiegato che questi aerei militari non sono equipaggiati di stazione radar né possono trasportare missili tecnologicamente all’avanguardia.

“Sono necessarie molte modifiche, principalmente su armi e radar”, ha dichiarato il portavoce alla televisione pubblica ucraina. “Alcuni dei sistemi di comunicazione e navigazione aerea sono stati aggiornati – ha precisato Ignat -. Ma è necessario capire che abbiamo bisogno di moderni aerei polivalenti e da questi dipende l’esito della guerra che stiamo conducendo contro l’aggressore”.

L’Ucraina sta lavorando per ricevere caccia più moderni nel prossimo futuro, in particolare gli F-16 e F-15 dagli Stati Uniti o i loro equivalenti europei, il Tornado tedesco o il Gripen svedese.