Ucraina, caccia F16 a Kiev? La risposta Usa

(Adnkronos) – Il capo del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha affermato che attualmente l’Ucraina ha più bisogno di difesa aerea, armi a lungo raggio e veicoli corazzati, mentre gli F16 “in questa fase della guerra” non aiuterebbero gli ucraini. “Ora il bisogno principale degli ucraini è la difesa aerea. Questa è un’esigenza fondamentale sul campo di battaglia. Hanno anche bisogno di armi a lungo raggio e veicoli blindati”, ha affermato il capo del Pentagono.

“Forniamo loro un pacchetto significativo di tali dotazioni – ha aggiunto – Inoltre li addestriamo e garantiamo la fornitura delle armi. Per quanto riguarda i caccia F16, se viene presa una decisione del genere, ci vorranno circa 18 mesi perché vengano consegnati. Ma questo non aiuterà gli ucraini in questa fase della guerra”.