Crociere, pronta al debutto Msc World America

Msc Crociere apre le vendite per Msc World America che farà il suo debutto nell’aprile del 2025 e avrà come home port Miami. Il brand delle crociere – il terzo al mondo – spiega che la nuova nave è la seconda nave dell’innovativa World Class e la terza nave della Compagnia alimentata a Gnl. Msc World America porta con sé non solo innovazione e avanguardia sul tema della sostenibilità, ma anche dal punto vi vista dell’intrattenimento e del divertimento, sottolinea Msc Crociere.

Msc World America salperà dal nuovissimo e modernissimo terminal di Msc Crociere a PortMiami, che una volta completato sarà il più grande terminal crociere del Nord America. Durante la sua stagione inaugurale, MSC World America effettuerà itinerari di 7 notti nei Caraibi, offrendo agli ospiti l’opportunità di visitare alcune delle destinazioni più ambite al mondo, su una nave progettata per viaggiatori più curiosi. Gli itinerari della nave sono stati pensati per sfruttare il più possibile il tempo a disposizione degli ospiti, con l’obiettivo di scoprire appieno le località dei porti di scalo. Tutti i viaggi includono una sosta ad Ocean Cay Msc Marine Reserve, l’isola privata di Msc Crociere alle Bahamas.

Gianni Onorato, Ceo di Msc Crociere commenta che “Msc World America sarà la quarta delle nostre nuove navi ad essere posizionata ai Caraibi, dove trascorrerà la sua stagione inaugurale. Questo non solo a conferma del nostro impegno per la crescita nel mercato nordamericano, posizionando in quest’area le nostre navi più recenti ed innovative, messe così a disposizione degli ospiti provenienti da tutto il mondo. L’armatore italiano evidenzia che “quando entrerà in servizio, questa nuova ed entusiasmante nave offrirà sicuramente un’esperienza di crociera all’avanguardia nei Caraibi”.

Gli itinerari di Msc World America prevedono nei Caraibi orientali tappe a Puerto Plata in Repubblica Dominicana; San Juan a Porto Rico; Ocean Cay Msc Marine Reserve alle Bahamas; mentre nei Caraibi occidentali tappe a Costa Maya e Cozumel in Messico; Roatan in Honduras; Ocean Cay Msc Marine Reserve alle Bahamas. Msc World America avrà nuovi ristoranti, bar, spazi pubblici ed esperienze progettate per creare un concetto di crociera davvero memorabile. Il player delle crociere indica che una delle nuove e rivoluzionarie esperienze a bordo di Msc World America sarà The Harbor, un’attrazione all’aperto situata al ponte 20, un luogo di ritrovo appositamente progettato per bambini e famiglie, ideale per riunirsi, giocare e rilassarsi insieme. Questa nuova area, prosegue Msc Crociere, infatti è stata pensata per tutti i membri della famiglia, e offrirà un’unica esperienza in mare in una splendida e comoda location.

Combinando un’ampia varietà di avventure, The Harbor comprende attività come l’acquapark, giochi d’acqua interattivi, esperienze emozionanti e aree per rilassarsi. The Harbor offre inoltre alcune viste mozzafiato e tante possibilità di esplorare e andare all’avventura, come l’intricato percorso High Trail o la zip line, o intrattenere i più piccoli nelle aree di gioco sensoriali o nel Faro del Porto, un parco giochi tematico che i bambini ameranno sicuramente.

The Harbor sarà caratterizzato da divertenti food truck, che serviranno snack e bevande invitanti e convenienti, in modo che tutta la famiglia possa sedersi e rilassarsi dopo un pomeriggio di avventure in uno dei cinque diversi spazi, con numerosi posti a sedere ombreggiati e confortevoli, con una splendida vista sul mare. Msc Crociere spiega infine che i soci del Voyager’s Club potranno beneficiare dei consueti vantaggi esclusivi quando prenotano con più di 12 mesi di anticipo rispetto alla partenza. Ciò include uno sconto del 5%+5%, oltre a punti associativi doppi per il tipo di esperienza scelta e un credito di bordo di 50 euro; inoltre, se prenotano entro il 12 aprile 2023, riceveranno un ulteriore credito di bordo di 50 euro.