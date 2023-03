David Donatello 2023, 18 candidature per ‘Esterno Notte’ di Marco Bellocchio

(Adnkronos) – Sono 26 i film italiani che hanno ricevuto candidature al David di Donatello 2023. Si tratta dei film usciti al cinema dal 1˚ marzo 2022 al 31 dicembre 2022, in ordine alfabetico, votate dal 1° al 14 marzo 2023 dai componenti la Giuria dell’Accademia e trasmesse ufficialmente dallo Studio Notarile Marco Papi. Il film che ha più nomination è ‘Esterno Notte’ di Marco Bellocchio, che ne ha riportato ben 18. A seguire ‘La Stranezza’, di Roberto Andò, e ‘Le Otto Montagne’, per la regia di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh, che ne hanno ricevuto in ex aequo 14.

Le candidature sono comunicate alla stampa da Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia. Candidati per il miglior film sono ‘Esterno Notte’, La stranezza’, ‘Il Signore delle Formiche’, ‘Nostalgia’ e ‘Le Otto Montagne’. Candidati al David di Donatello come miglior regista sono Marco Bellocchio, Gianni Amelio, Roberto Andò, Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersh e Mario Martone.

Per la Miglior Sceneggiatura Originale, ‘Astolfo’ di Gianni Di Gregorio e Marco Pettenello, ‘Chiara’ di Susanna Nicchiarelli, ‘Esterno notte’ di Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi e Davide Serino, ‘Il signore delle formiche’ di Gianni Amelio, Edoardo Petti, Federico Fava, ‘L’immensità’ di Emanuele Crialese, Francesca Manieri e Vittorio Moroni, ‘La stranezza’ di Roberto Andò, Ugo Chiti e Massimo Gaudioso.