Papa Francesco: “Guerra è follia, agire senza violenza non è arrendersi”

(Adnkronos) – “Vivere, parlare e agire senza violenza non è arrendersi, perdere o rinunciare a nulla, ma aspirare a tutto”. Lo sottolinea il Papa nel video con l’intenzione di preghiera per il mese di aprile diffuso dalla rete mondiale di preghiera.

“Come diceva san Giovanni XXIII 60 anni fa nella sua enciclica Pacem in terris, la guerra è follia. È oltre la ragione. Ogni guerra, ogni scontro armato, finisce sempre con una sconfitta per tutti. Sviluppiamo una cultura di pace. Ricordiamo che, anche nei casi di autodifesa, la pace è il fine ultimo, e che a una pace duratura può esistere solo senza armi”.

Bergoglio, nel videomessaggio, invita a fare della “nonviolenza una guida per le nostre azioni, sia nella vita quotidiana che in quella internazionale relazioni. E preghiamo per una più diffusa cultura della nonviolenza, che progredirà quando Paesi e cittadini ricorrono sempre meno all’uso delle armi”.