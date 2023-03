Supply chain, Baiocco (Iveco): “Revisione dei processi e relazioni sono risposte a problema di assicurarsi forniture”

(Adnkronos) – “La principale sfida per Iveco Group dal punto di vista della supply chain è riuscire ad assicurarsi le corrette forniture per produrre i propri prodotti e soddisfare le richieste del cliente. Ci sono tre grandi stream: uno è relazioni e persone, in una logica di partnership con i fornitori, il secondo è legato alla revisione dei processi della supply chain che richiede più reattività e il terzo in ambito digitalizzazione che riguarda anche la velocità delle informazioni. Quello che ha fatto nello specifico Iveco Group è stato accrescere la propria catena di fornitura lavorando sui punti deboli, come per esempio i semi-conduttori: si sono strette collaborazioni più forti in tutta la catena di fornitura. Si è allargata la visibilità dalla fornitura al trasporto e alla logistica cercando di dare una confidenza al cliente, che sa che il prodotto è processato, e dandogli visibilità per capire quando lo potrà usare nel suo business.”