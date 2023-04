Atp Miami 2023, finale Sinner-Medvedev: dove vederla live

(Adnkronos) – Continua la cavalcata di Jannik Sinner agli ATP Masters 1000 di Miami. L’azzurro ha battuto in rimonta anche Carlos Alcaraz al termine di una semifinale epica e accede, così, al match finale, dove ad attenderlo ci sarà il russo Daniil Medvedev. Le emozioni dell’incontro elettrizzante tra l’altoatesino e lo spagnolo sono tutte da rivivere grazie alle repliche di Sky Sport, con ampio spazio anche sul canale all news Sky Sport 24 con highlights e interviste live con Angelo Mangiante, inviato a Miami. Anche il canale Sky Sport Tennis è dedicato al campione altoatesino con le repliche del match notturno (disponibile anche on demand) e lo speciale “Sinner oltre il tennis”. Domenica 2 aprile la finale, da seguire tutta d’un fiato a partire dalle 19 con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con ampio spazio al pre e post-partita dalle 18.30 grazie allo studio tennis condotto da Eleonora Cottarelli con Filippo Volandri, Paolo Bertolucci e Ivan Ljubicic.