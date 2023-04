(Adnkronos) – Una donna di 37 anni si è lanciata con il figlio di 8 anni dalla finestra al secondo piano di un palazzo a Celano, in provincia dell’Aquila, questa mattina alle 8.30. I due hanno fatto un volo di quasi quattro metri. La 37enne è morta sul colpo mentre il bimbo è stato trasportato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila e poi trasferito al Bambino Gesù di Roma. Il piccolo sarebbe grave, ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.