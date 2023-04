Resistenza, Anpi: “La Russa abbia la coscienza di dimettersi”

(Adnkronos) – “Ignazio La Russa dovrebbe avere lui la coscienza delle dimissioni da presidente del Senato dopo le sue parole su via Rasella, perché è palesemente inadeguato al ruolo che ricopre”. Così il presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, ai microfoni di ‘Radio Popolare’ sulla possibile richiesta di dimissioni di Ignazio La Russa da parte dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani, dopo le polemiche sollevate ieri in merito alle parole del presidente del Senato sull’attentato di via Rasella.

Sulla presenza di rappresentanti del governo e della maggioranza alle celebrazioni del 25 aprile, Pagliarulo ha detto: “Condivido la scelta di Roberto Cenati, presidente provinciale dell’Anpi di Milano, di non invitare rappresentanti delle istituzioni sul palco della manifestazione dopo le imbarazzanti dichiarazioni di La Russa. Mi sembra una scelta saggia dopo una situazione così delicata e sgradevole che si è venuta a creare con le dichiarazioni del presidente del Senato”.