Usa, decine di tornado in 6 stati

(Adnkronos) – Allerta tornado negli Stati Uniti, dove se ne sono registrati almeno 43 in sei stati, Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois e Wisconsin. Lo stato maggiormente colpito è l’Arkansas, dove si registrano 3 morti e decine di feriti. Mentre in Illinois la tempesta ha fatto crollare il tetto di un teatro dove si stava svolgendo un concerto: si registrano un morto e 28 feriti tra le oltre 250 persone che erano in sala.

Sono 28 milioni gli americani che vivono nelle zone del Sud e del Midwest dove il National Weather Service ha fatto scattare l’allerta tornado. La governatrice dell’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, ha dichiarato lo stato di emergenza, sottolineando che si registrano “danni significativi” nella parte centrale dello stato. “I residenti devono continuare a stare attenti mentre le tempeste continuano a procedere”, ha dichiarato.