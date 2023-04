Iran: aggredisce due donne senza velo con dello yogurt(VIDEO)

E’ ormai virale il video girato a Shandiz, in cui un uomo ha aggredito due donne senza con dello yogurt. Come è visibile all’interno del video le telecamere del negozio all’interno del quale si è svolto l’episodio hanno ripreso l’esatto momento in cui l’uomo ha aggredito le due donne.

La vicenda, oltre per la sua singolarità del caso, ha scosso l’opinione pubblica per il suo duplice epilogo. Infatti le due donne sono state arrestate perché non portavano l’hijab, ma l’uomo a sua volta è stato fermato in quanto disturbatore dell’ordine pubblico.

DI seguito il video delle due donne iraniane aggredite con lo yogurt: