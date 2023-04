Mudrex lancia “Coin Sets” per investire in indici in Italia

(Adnkronos) – All’inizio di quest’anno durante il loro lancio a Milano e Roma, Coin Sets ha visto una risposta travolgente da parte di migliaia di italiani

MILANO, 3 aprile 2023 /PRNewswire/ — Mudrex, Y-Combinator e Nexus VP hanno sostenuto una piattaforma globale di criptovalute con sede a Milano, Lituania, India e San Francisco ha presentato al mercato italiano il suo innovativo prodotto di investimento “Coin Sets”. Con i set di monete, gli investitori al dettaglio avranno accesso a prodotti di investimento in criptovalute simili a fondi comuni che in precedenza erano disponibili solo per individui con un patrimonio netto elevato (HNI) e istituzioni.

Coin Sets è un prodotto di investimento unico che semplifica gli investimenti in criptovalute per gli investitori a lungo termine. Il prodotto offre agli investitori la possibilità di investire facilmente in un paniere di criptovalute basato su vari temi nell’ecosistema crypto. Questi set di monete sono creati e gestiti dagli esperti del team Mudrex, che si occupano dell’allocazione e del ribilanciamento periodico per garantire un’esperienza utente senza interruzioni.

Diversificando i portafogli in diverse criptovalute, i set di monete aiutano gli investitori a gestire i potenziali rischi. Mudrex adotta un approccio di investimento sugli indici per costruire i suoi set di monete, consentendo agli investitori di investire in questi panieri di criptovalute semplici e intuitivi. Inoltre, Mudrex offre agli investitori la possibilità di investire in Coin Sets attraverso l’opzione “Investimento Ricorrente”, consentendo loro di investire in modo disciplinato a intervalli regolari.

L’ingresso di Mudrex nel mercato italiano segna una tappa significativa per i piani di espansione della società, che mirano a portare le sue innovative soluzioni di investimento agli investitori di tutto il mondo. Il lancio di Coin Sets in Italia sottolinea l’impegno di Mudrex nel rendere gli investimenti in criptovalute più accessibili, sicuri e redditizi per gli investitori di tutto il mondo.

Commentando il lancio di Coin Sets in Italia, il CEO e co-fondatore, Edul Patel, afferma: “Mudrex si impegna a semplificare gli investimenti in criptovalute per i nuovi investitori e ad espandere la partecipazione al dettaglio in questo spazio. Il nostro obiettivo è aiutare gli investitori a vedere gli investimenti in criptovalute come un mezzo per la creazione di ricchezza a lungo termine e crediamo che Coin Sets sia un passo importante verso il raggiungimento di questo obiettivo. L’espansione dei nostri servizi nei mercati italiani segna una pietra miliare nella nostra missione di fornire soluzioni di investimento semplificate agli investitori di tutto il mondo”.

A proposito di Mudrex

Lanciato nel 2018, Mudrex ha la visione di cambiare la prospettiva delle criptovalute dall’essere uno strumento speculativo allo sviluppo di una risorsa per la creazione di ricchezza a lungo termine. Mudrex è una startup fintech con sede negli Stati Uniti e con sede a Milano che mira a essere un compagno di investimento in criptovalute competente, affidabile e fidato per gli investitori al dettaglio

Contact:

