Zelensky e l’augurio a Putin: “Spero muoia in un seminterrato” – Video

(Adnkronos) – “Posso solo augurare al presidente della Russia di passare il resto dei suoi giorni in un seminterrato con un secchio come bagno. E’ tutto”. Sono le parole con cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiude la visita a Yahidne, nella regione di Chernihiv. A marzo dello scorso anno, nella città, i soldati russi tennero prigionieri 299 adulti e 67 bambini nel seminterrato di una scuola dove le truppe di Mosca aveva stabilito il proprio quartier generale. I civili vennero usati come scudi umani: molti di loro sono morti.