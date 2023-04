Bari, per dieci anni incassa pensione madre morta: sequestrati 190mila euro

(Adnkronos) – La Guardia di Finanza di Putignano ha effettuato un decreto preventivo di sequestro di beni e disponibilità finanziarie per 190mila euro nei confronti di una persona residente a Turi, vicino Bari. L’ipotesi di reato è indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Secondo le indagini la persona non avrebbe comunicato all’Inps la morte della madre con l’intento di percepire indebitamente, per circa un decennio, la pensione erogata alla donna su un conto corrente cointestato. Inoltre avrebbe presentato, in nome della madre, anche le dichiarazioni annuali dei redditi.

La Procura della Repubblica di Bari ha inoltrato la richiesta di sequestro di beni ed utilità al giudice delle indagini preliminari del Tribunale del capoluogo pugliese, al fine di inibire il vantaggio economico derivante dalla presunta indebita percezione.

L’indagine è nata dopo l’approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta giunta dall’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, le cui verifiche sono state delegate dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma alla Tenenza di Putignano.