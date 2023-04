CORREZIONE – Evident acquisita da Bain Capital: Una partnership per accelerare la crescita futura e l’innovazione

(Adnkronos) – TOKYO, April 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — In un comunicato pubblicato con lo stesso titolo in precedenza da Evident Corporation, segnaliamo che le qualifiche di Yuji Sugimoto e Stephen Thomas sono state corrette con Partner e l’ortografia del nome di Stephen Thomas è stata rivista. Segue il comunicato stampa rettificato:

Evident Corporation (“Evident”) ha annunciato oggi di essere stata acquisita da parte della società di private equity Bain Capital Private Equity (“Bain Capital”) da Olympus Corporation (“Olympus”) in base all’accordo definitivo firmato il 29 agosto 2022.

Evident è stata avviata il 1° aprile 2022, come filiale posseduta al 100% da Olympus e comprendente le precedenti attività di Scientific Solutions di Olympus. Con sede centrale a Tokyo, in Giappone, Evident opera in 24 Paesi del mondo con oltre 4.300 dipendenti.

Sostenuta da Bain Capital, Evident raggiungerà un livello superiore di agilità e un processo decisionale più rapido, per guidare la crescita basata sull’innovazione nei mercati delle scienze biologiche e industriali. Forte di una storia di oltre 100 anni di innovazione nelle soluzioni di imaging, strumentazione e misurazione, Evident intende ampliare ulteriormente il proprio portafoglio di prodotti, soluzioni e servizi di livello mondiale.

Yoshitake Saito, Presidente e CEO di Evident, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti della partnership con Bain Capital, perché siamo convinti che ci consentirà di realizzare con ancora più forza il nostro obiettivo di diventare il partner preferito per le soluzioni di flusso di lavoro per un’ampia gamma di clienti nei mercati delle scienze biologiche e industriali”.

Yuji Sugimoto, Partner di Bain Capital in Giappone, ha dichiarato: “Bain Capital si impegna a sostenere Evident nel suo percorso di crescita sostenibile, per consentire all’azienda di promuovere un processo di innovazione accelerato”.

Stephen Thomas, Partner di Bain Capital in Nord America, ha aggiunto: “Evident è all’avanguardia della tecnologia ottica digitale nei mercati finali delle scienze biologiche e industriali, e ha un grande potenziale per espandersi verso nuovi prodotti, nuovi clienti e nuovi mercati come azienda indipendente”.

Informazioni su EVIDENT



In Evident, siamo guidati dallo spirito scientifico: l’innovazione e l’esplorazione sono al centro del nostro lavoro. Ci impegniamo a rendere la vita delle persone più sana, sicura e appagante, supportiamo i nostri clienti con soluzioni che indirizzano le loro problematiche e fanno progredire il loro lavoro, sia che si tratti di ricerca di innovazioni mediche, ispezione delle infrastrutture o esposizione di tossine nascoste nei prodotti di consumo.

Le soluzioni di Evident Industrial spaziano da microscopi e videoscopi alle apparecchiature per test non distruttivi e agli analizzatori a raggi X per la manutenzione, la produzione e le applicazioni ambientali. Supportati da tecnologie all’avanguardia, i prodotti Evident sono ampiamente utilizzati per il controllo della qualità, l’ispezione e la misurazione.

Evident Life Science offre a scienziati e ricercatori la possibilità di collaborare con soluzioni all’avanguardia nel campo delle scienze della vita.. Dedicata a rispondere alle sfide e a supportare le esigenze in continua evoluzione dei suoi clienti, Evident Life Science offre una gamma completa di microscopi per la patologia, ematologia, fecondazione in vitro e altre applicazioni cliniche, oltre alla ricerca e alla didattica.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.EvidentScientific.com



Informazioni su Bain Capital Private Equity



Bain Capital Private Equity fin dalla sua fondazione nel 1984 stringe partnership con i team di management per fornire alle aziende le risorse strategiche che le fanno crescere e le aiutano a prosperare. Il team globale di Bain Capital Private Equity, composto da oltre 280 professionisti dell’investimento, crea valore per le aziende del suo portafoglio attraverso una piattaforma globale e la competenza nei principali settori verticali, tra cui assistenza sanitaria, consumer/retail, servizi finanziari e aziendali, industrie e tecnologia, media e telecomunicazioni. Bain Capital è presente con 23 uffici in quattro continenti. La società ha effettuato investimenti primari o aggiuntivi in più di 1.100 aziende sin dalla sua nascita. Oltre al private equity, Bain Capital investe in diverse categorie di asset, tra cui credito, capitale di rischio, capitale di rischio e immobiliare, gestendo circa $160 miliardi di dollari di asset totali e sfruttando la piattaforma condivisa dell’azienda per acquisire opportunità in aree strategiche di interesse.

Per maggiori informazioni, visitare il sito: www.baincapitalprivateequity.com