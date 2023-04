(Adnkronos) – Una selezione di oltre 50 opere mette in connessione in modo originale e ironico l’arte italiana e quella belga. Il fil rouge è una riflessione sul significato metaforico del ‘naso’. Tra i cinque sensi, l’olfatto è quello più istintivo e animale, correlato con la memoria. L’esposizione, a cura di Joanna de Vos e Melania Rossi, è in sinergia con CoopCulture e Fondazione Cerasi.