In Giappone record di profondità per un pesce

(Adnkronos) – Scoperto un pesce che nuota ad oltre 8 km di profondità, nuovo record. L’animale, una specie sconosciuta di pesce lumaca appartenente al genere Pseudoliparis, è stato filmato a una profondità di 8.336 metri nella fossa di Izu-Ogasawara, a sud-est del Giappone. Le riprese sono state effettuate da un’imbarcazione autonoma per le profondità oceaniche nell’ambito di una spedizione condotta dagli scienziati della Minderoo-University of Western Australia Deep Sea Research Centre e della Tokyo University of Marine Science and Technology.