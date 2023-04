(Adnkronos) – Lunedì 3 aprile si è svolto in Senato l’evento “Sfide ed obiettivi per una nuova presa in carico della MRC”, riguardante l’aggiornamento del Documento di indirizzo sulla Malattia Renale Cronica (MRC), la più frequente malattia cronico-degenerativa nel nostro Paese, promosso dalla SIN su iniziativa di Ignazio Zullo, senatore della Repubblica italiana capogruppo Fdi, 10ª Commissione permanente Senato, intervenuto a margine.