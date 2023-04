Dacia Eco-G, una soluzione economica, ecologica e dal look moderno

COMO (ITALPRESS) – Dacia si conferma leader di vendite nel mercato auto privati: oltre 22.700 immatricolazioni solo nel primo trimestre del 2023. Questo è il dato principale della robustezza della casa automobilistica illustrato oggi nel corso della presentazione della gamma di veicoli GPL. Propria questi modelli hanno conosciuto nel corso degli anni un trend positivo che si è sempre più consolidato. "In Europa dal 2009 sono più di 600 mila le immatricolazioni di Dacia. In Italia circa 240 mila, quindi il 40% dei volumi Europa vengono fatti dal nostro paese. Dal 2019 Dacia è al primo posto in Italia" ha spiegato Luca Baglieri, Communications Manager di Dacia. Un primato quello del marchio che può fregiarsi di un market share di oltre il 40% nei primi mesi del 2023, ed una crescita del 33% rispetto allo stesso periodo del 2022. I modelli della gamma GPL vengono scelti per venire incontro ad esigenze specifiche, quali la riduzione dei costi e delle emissioni. Il primo punto si lega al minor costo del GPL: infatti quest'anno il suo prezzo ha segnato circa il -2% rispetto all'anno precedente con un trend sostanzialmente stabile. Scenario opposto per gli altri carburanti: messi a confronto con il 2022, la benzina segna +8% e il gasolio +13%. Proprio sui motivi della convenienza di un veicolo GPL, Baglieri ne ha illustrati tre: "il costo è molto più basso rispetto agli altri carburanti; è ecologico perché produce circa il 10% in meno di emissioni; è smart e facile da utilizzare. Basti pensare che in Italia ci sono circa 4.500 stazioni di servizio e quindi è possibile fare un pieno di GPL un po' ovunque". Ampliando lo sguardo al continente europeo, si contano circa 15 milioni i veicoli GPL in circolazione e 35.000 stazioni di rifornimento, mentre nel mondo oggi circolano circa 26 milioni di veicoli GPL e con oltre 70.000 stazioni di rifornimento GPL. "Abbiamo la gamma GPL su Sandero, Duster e Jogger. Su tutti e tre i modelli il mix è di circa il 70% – ha dichiarato Baglieri – Sandero è la vettura più venduta ai privati, Duster è sul podio e Jogger è una protagonista del segmento C dedicato alle famiglie. Mediamente siamo attorno ai 1.200 chilometri di autonomia". Ma l'attenzione all'ambiente non si limita solo alla riduzione delle emissioni. "L'ecosostenibilità è uno degli elementi ai quali Dacia guarda in maniera attenta: ad esempio, sul Duster ad oggi circa il 12% delle plastiche è realizzato da plastica riciclata e l'obiettivo con l'arrivo del nuovo Duster nel 2024 è di arrivare al 20%. Così come i materiali che vengono utilizzati all'interno degli showroom derivano da plastiche e componenti riciclati", ha concluso. In termini di funzionalità, il cliente risparmia il 40% su ogni pieno rispetto alla benzina da 4 a 5 euro ogni 100 km. La durata della garanzia del costruttore (3 anni / 100.000 chilometri), gli intervalli e i costi degli interventi di manutenzione sono uguali a quelli della versione benzina. Inoltre la capacità del bagagliaio è invariata rispetto ai modelli benzina dal momento che l'impianto prende il posto della ruota di scorta, garantendo il massimo volume di carico. Con un solo tasto è poi possibile passare con semplicità dalla modalità benzina a quella GPL. foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). xh7/tvi/red 05-Apr-23 19:17