I migliori Dentisti e Medici Odontoiatrici del Lazio per il 2023 secondo 10Best Italy: la top list delle eccellenze del settore

(Adnkronos) – Roma, 5 aprile 2023. Il Lazio, regione di eccellenze storiche e culturali, vanta una vasta gamma di professionisti e di cliniche che ogni giorno sono al lavoro per salvare e restaurare la bellezza e la salute del sorriso di migliaia di persone, creando delle vere e proprie opere d’arte.

Per raggiungere risultati di altissimo livello, abbiamo radunato per voi la lista dei 10 migliori dentisti del Lazio secondo la redazione di 10Best Italy; sono professionisti che si sono distinti e abbiamo scelto per eccellenza professionale, accademica, competenze e impegno nella cura dei propri pazienti. Questi professionisti utilizzano le più moderne metodologie, tecnologie e materiali, e sono in grado di fornire soluzioni personalizzate per ogni singolo paziente.

Se siete alla ricerca di un dentista di alta qualità nel Lazio, questa lista vi fornirà una panoramica completa dei professionisti che potrebbero soddisfare le vostre esigenze.

Francesco Dominici



Studio Medico Odontoiatrico Dominici – Roma

Classe 1980, Il dottor Dominici Francesco è un odontoiatra e protesista dentale di Roma, laureatosi con Lode in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università di Roma Tor Vergata. Ha un master in Parodontologia presso Sapienza università di Roma e un Dottorato in Malattie Odontostomatologiche XXVII ciclo presso Sapienza università di Roma. È stato docente e tutor del Master di II° Livello in Parodontologia presso Sapienza università di Roma dal 2010 al 2014 ed è socio ordinario della SIdP (Società Italiana di Parodontologia).

Il dottor Dominici dedica la sua attività professionale alla Parodontologia, Riabilitazione protesica, Implantologia e chirurgia Orale ed è autore di numerose presentazioni congressuali in Italia e all’estero e di articoli pubblicati su riviste italiane e straniere.

Lo Studio Medico Odontoiatrico Dominici si distingue sia per l’esperienza maturata nella sua storia di attività familiare arrivata alla seconda generazione, sia per il costante aggiornamento professionale del suo team di professionisti, specializzato in tutte le branche dell’odontoiatria.

Quello del Dott. Dominici è un approccio alla salute dentale a 360°, volto a seguire i pazienti per tutto il ciclo di cure e nel post-cura, con la massima disponibilità per i controlli e per qualsiasi necessità del paziente, il quale ha un confronto costante e diretto con il Dottore, dalla prima visita, alla diagnosi e al piano di cure personalizzato.

Ogni parte della cura del paziente è resa agevole e sicura per mezzo dell’utilizzo di attrezzature e tecnologie all’avanguardia, quali: microscopio, impronta digitale, tac 3d, telecamera intraorale, laser a diodi e radiologia digitale a bassissima emissione di raggi.

In particolare, grazie alle precise diagnosi e all’utilizzo del microscopio per gli interventi parodontali, il dottor Dominici è la scelta ideale per la cura della parodontite, patologia molto diffusa a livello mondiale.

Lo studio è inoltre specializzato in riabilitazioni protesiche complesse con impianti in chirurgia guidata per pazienti edentuli o con diversi elementi dentali mancanti. Grazie alla chirurgia computer guidata, è possibile programmare le riabilitazioni implanto-protesiche in un’unica giornata di intervento, facendo in modo che il paziente esca dallo studio già con dei denti fissi e senza dover mettere i punti, minimizzando il fastidio ed ottimizzando la guarigione.

L’approccio clinico dello Studio, infine, è orientato alla prevenzione: una volta messa in salute la bocca con gli interventi necessari per ripristinare la sua salute generale, tutto il team del dott. Dominici inserisce i pazienti in un protocollo di mantenimento che li aiuta a mantenere a lungo i grandi risultati ottenuti, intercettando eventuali problematiche sul nascere con pulizie e controlli periodici.

Per maggiori informazioni:

Indirizzo: Via Duccio di Buoninsegna n. 22 – 00142 Roma (zona eur)

Tel: 06.5030773 – 06.5041758 – 328.2455950

www.studiodontoiatricodominici.com



Giuseppe Marano



Marano Dental Experience, Roma

Il Dottor Giuseppe Marano è un professionista nel campo dell’odontoiatria, laureatosi con lode nel 1994 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Successivamente, presso lo stesso ateneo, si è specializzato in Chirurgia Odontostomatologica; ha quindi conseguito, sempre con lode, un Master di II livello in Odontologia Forense presso l’Università degli Studi di Firenze.

Nel suo studio professionale “Marano Dental Experience” a Roma, il Dottor Marano esercita la professione in modo innovativo e con particolare attenzione ai pazienti più paurosi. Il suo studio si contraddistingue per il “metodo piuma”, che promette di rendere la visita e la cura un’esperienza leggera e piacevole, anche per i pazienti più sensibili al dentista.

Solidi punti di forza del Dott. Giuseppe Marano sono la multidisciplinarità, la sua costante attenzione all’aggiornamento continuo, la precisione, la puntualità e la sua empatia nei confronti dei pazienti. Unico della categoria a poter vantare oltre 200 recensioni a 5 stelle lasciate dai pazienti su Google.

Il Dottor Marano attualmente insegna presso i più prestigiosi atenei in Italia e all’estero e in diversi master nel campo dell’odontoiatria. È inoltre socio attivo di importanti associazioni del settore, come l’Italian Academy of Osteointegration (IAO) e la Digital Implant & Restorative Academy (DI&RA), di cui è anche Presidente.

Dal 2014, il Dottor Marano è Consulente Tecnico del Tribunale di Roma per vertenze in campo odontoiatrico. Ha curato le edizioni italiane di diversi libri di spessore nel campo dell’odontoiatria, è autore di numerose pubblicazioni su riviste specializzate e contribuisce come revisore per la rivista International Journal of Oral and Craniofacial Science.

Inoltre, il Dottor Marano è un international speaker per la Digital Dentist Society e un key opinion leader per Reinhold Sedazione Cosciente, iTero® ed Invisalign®. È anche Coach per i corsi di certificazione Invisalign Go®.

Per maggiori informazioni:

Giuseppe Marano Odontoiatra s.r.l.

Dir. Sanitario Dott. Giuseppe Marano

Indirizzo: Viale Regina Margherita, 294, 00198 Roma

Tel: 06 9970 0333

Marta Muscettola



Studio Dentistico Muscettola, Roma

La Dottoressa Marta Muscettola ( @studio_dentistico_muscettola su Instagram) si è Laureata in Odontoiatria presso l’Università degli Studi di Siena nel 2003, si è specializzata in Ortognatodonzia a Roma e in odontoiatria estetica negli USA.

L’Odontoiatria estetica praticata dalla Dott.ssa Muscettola si distingue per la cura e l’attenzione non solo verso l’aspetto estetico dei denti, ma soprattutto sul ripristino della loro funzionalità: questo permette ai pazienti dello Studio di ottenere un risultato soddisfacente, duraturo e piacevole alla vista, in maniera assolutamente confortevole.

La Dott.ssa Muscettola, insieme al suo staff di consulenti e collaboratori, si aggiorna continuamente sulle innovazioni tecnologiche e investe con costanza sia nelle tecnologie più avanzate, sia nella formazione del suo team, per offrire ai propri pazienti la scelta migliore, più moderna e più innovativa per un risultato ottimale.

Importante specializzazione dello studio è lo “Smile Makeover”, ovvero il restyling del sorriso attraverso tecniche estetiche quali faccette in porcellana, corone estetiche e ortodonzia invisibile.

La puntualità rappresenta uno dei punti di forza dello studio dello Studio Dentistico Muscettola, che si impegna a offrire ai propri pazienti una sala d’attesa mai caotica e affollata, servizi di promemoria degli appuntamenti e avvisi tempestivi in caso d’imprevisti.

La precisione si estende anche nella perfetta cura dei dettagli nelle prestazioni e nel rispetto delle aspettative dei pazienti e del numero di sedute concordate e pianificate con questi ultimi.

Una delle priorità massime della Dott.ssa Muscettola è il comfort del paziente, per garantirne la migliore esperienza. Lo Studio Dentistico Muscettola offre, oltre alle tecniche di sedazione cosciente, un ambiente multisensoriale – piacevole per colori, luminosità e profumi – in cui tutti i pazienti possano sentirsi rilassati, oltre che ascoltati e seguiti nelle proprie necessità.

Per maggiori informazioni:

Indirizzo: Via della Giuliana, 66, 00195 Roma RM

Tel: 06 3972 5983

Whatsapp: 3386573767

Dr. Cesare Luzi e Dr.ssa Emese Szabò Luzi



Studio Associato Luzi – Roma

Lo Studio Associato Luzi si occupa di ortodonzia da oltre 60 anni ed è uno dei pochi studi Italiani ad avere una tradizione ortodontica che conta 3 generazioni consecutive.

Specializzati in ogni tipologia di trattamento ortodontico per pazienti di ogni età – bambini, adolescenti e adulti – la missione dello studio è mettere al centro la persona con il suo trattamento, con estrema dedizione e creando per ciascun paziente un servizio ad hoc e su misura.

Vastissima è la gamma di servizi odontoiatrici offerti dallo studio in costante innovazione e con uno staff medico in continuo aggiornamento sulle ultime tecniche e metodologie all’avanguardia, sempre alla ricerca dell’eccellenza. Le più moderne tecnologie dello Studio ed il flusso di lavoro digitalizzato permettono il raggiungimento di risultati di altissimo livello, allo stato dell’arte e in tempi brevi.

A dare una marcia in più allo Studio Luzi è anche la grande formazione accademica delle sue figure chiave, Cesare Luzi e Emese Szabò, che hanno conseguito una specializzazione in ortodonzia presso le prestigiose Università di Aarhus (Danimarca) e Semmelweiss di Budapest (Ungheria). Con il diploma del Board Italiano ed Europeo di Ortodonzia, il loro lavoro è stato presentato e valutato nelle sedi più prestigiose tra atenei universitari e congressi scientifici nazionali ed internazionali.

Per maggiori informazioni:

Indirizzo:Via Antonio Gramsci 16, 00197 Roma

Tel: 06-8557950, 329-4220307

Dottoressa Sara Pallante



Albano Laziale

Sara Pallante è una dentista laureata con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’università di Tor Vergata nel 2006. Dal 2001 al 2004, la Dottoressa Pallante ha frequentato il reparto di chirurgia odontostomatologica presso l’Ospedale Fatebenefratelli – Isola Tiberina come tirocinante. Dal 2004 al 2014, ha continuato a frequentare reparti universitari come tirocinante e poi come odontoiatra frequentatore presso il Pronto Soccorso Odontoiatrico e di Conservativa e Endodonzia del Policlinico Universitario Tor Vergata. Partecipa regolarmente a corsi di aggiornamento professionale e congressi nazionali per mantenere un elevato standard qualitativo.

L’attività del suo studio odontoiatrico è incentrata sulla prevenzione, la cura e il restauro dei denti; vengono offerti servizi di implantologia, chirurgia orale, endodonzia, ortodonzia, protesi dentali e igiene orale e vengono utilizzate tecnologie all’avanguardia per la diagnosi e il trattamento dei problemi dentali.

Sara Pallante unisce un approccio perfezionista ed empatico, che consente a tutti, anche ai più piccoli, di raggiungere un’esperienza quanto più piacevole.

Ulteriori punti di forza dello studio sono la disponibilità di un chirurgo estetico in sede che si occupa della correzione dell’aspetto estetico non solo del sorriso del paziente ma dell’intero viso e la possibilità di sedazione cosciente con anestesista per i pazienti che hanno bisogno di un maggiore livello di comfort durante i trattamenti dentali.

Per maggiori informazioni:

Indirizzo: Via Gaetano Donizetti 57, Albano Laziale, 00041

Tel: 0662288730 – 333/4520853

Dottoressa Claudia Marinella Mancini



Studio Dentistico Mancini Claudia Marinella, Isola del Liri (FR)

La Dottoressa Claudia Marinella Mancini è una specialista in ortodonzia con oltre 30 anni di esperienza. Si è laureata con lode in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e successivamente si è specializzata in ortognatodonzia presso l’Università degli Studi di Ferrara. Ha conseguito due master di primo e secondo livello, rispettivamente in patologie dell’articolazione temporo-mandibolare e chirurgia ortognatica attualità diagnostiche e terapeutiche, entrambi con lode presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. La Dottoressa Mancini è socia di numerose associazioni professionali, tra cui SIDO, AIDOR, ASIO, AIO e ANDI.

Dal 1995 opera presso lo Studio Dentistico Mancini Claudia Marinella presso l’Isola del Liri. Qui si occupa esclusivamente di ortodonzia, con le altre branche dell’odontoiatria esercitate dai suoi collaboratori. Lo studio è inoltre dotato dei più moderni dispositivi per il comfort del paziente come ad esempio lo scanner introrale per la presa d’impronta digitale.

La Dottoressa Mancini e il suo team si avvalgono di un’attenta e accurata anamnesi per permettere una corretta diagnosi, dalla quale consegue il piano di trattamento che viene discusso e accordato con il paziente. Di particolare interesse, Il trattamento ortopedico funzionale dei mascellari, poiché mira al ripristino della fisiologica funzione respiratoria e deglutitoria, oltre alla corretta funzionalità dell’articolazione temporo-mandibolare.

L’allineamento dei denti viene ottenuto con diverse metodiche in base alle esigenze del paziente: dalle più estetiche mascherine trasparenti (Invisalign), alla ortodonzia lingule, alla terapia fissa trasparente e alla terapia fissa tradizionale.

Professionalità, empatia e massima disponibilità verso le esigenze del paziente rappresentano i punti di forza e di distinzione della Dottoressa Mancini e della sua attività.

Per maggiori informazioni:

Indirizzo: Vicolo Annunziatella Primo 1, 03036 Isola del Liri (FR)

Tel: 0776 807423, 338 6300495, 348 2902993

Dr. Pietro Scabellone



Roma

Il Dott. Scabellone è un esperto di odontoiatria estetica che vanta un curriculum di prima categoria. Ha lavorato presso gli ospedali di Roma, nel reparto di parodontologia conservativa all’ospedale Fatebenefratelli e nel reparto di chirurgia e protesi dell’ospedale G. Eastman. Ha conseguito un Master in Parodontologia e un Master in Implantologia con Innesti Ossei alla New York University. Il dottore si dedica anche all’aggiornamento professionale in ambito medico e odontoiatrico, frequentando e relazionando corsi.

Attualmente collabora nel proprio studio dentistico di Roma con un’équipe di specialisti e affianca all’attività in studio quella di consulente in altre strutture private.

L’odontoiatria estetica e il miglioramento estetico del sorriso e della salute di denti e gengive sono le specialità dello Studio Odontoiatrico del Dr. Scabellone. Tra le tecniche offerte troviamo: sbiancamento dentale, faccette e corone in ceramica, otturazioni bianche o in composito e intarsi in ceramica e composito, l’inserimento di impianti dentali con il sistema chirurgia guidata implantologica, senza bisogno di tagli o punti di sutura.

Attraverso questi servizi, il paziente riesce a ottenere non solo denti bianchi, splendenti e regolari, ma a migliorare la salute generale di bocca e gengive, ottenendo risultati soddisfacenti e duraturi.

Per maggiori informazioni:

Indirizzo: via Val d’Ossola 77, Roma

Tel: 0637894642

Dottor Filippo Tomarelli



Studio Dentistico Dr. Tomarelli – Odontoiatria Estetica e Digitale, Roma

Lo Studio dentistico Dr.Tomarelli a Roma Nord, quartiere Parioli, ha come obiettivo principale migliorare la qualità di vita dei propri pazienti. Il team medico è costantemente aggiornato e specializzato in odontoiatria estetica, che significa che ogni terapia tiene in considerazione sia l’aspetto funzionale che quello estetico.

Lo studio è specializzato in Implantologia mini invasiva e in protesi estetica. Viene utilizzato un percorso terapeutico completamente digitale, dall’analisi fotografica iniziale, alle impronte digitali con scanner ottico, passando per la Tac 3D e per una progettazione digitale sia della parte chirurgica implantare che della parte riabilitativa protesica.

Alla base del successo della filosofia del Dr. Tomarelli, oltre alla preparazione e alla passione di tutti i medici, dentisti e operatori presenti nel team, vi è la scelta di equipaggiare ogni sala dello studio dentistico con le più avanzate apparecchiature odontoiatriche.

In questo modo, il team lavora ogni giorno per ottenere i migliori risultati possibili e per sconfiggere l’ansia e la paura del paziente di provare dolore.

Le moderne tecnologie digitali dello studio consentono inoltre un cospicuo abbattimento dei tempi e una minore esposizione ai raggi. Sistemi di eccellenza nella chirurgia ossea e i diversi dispositivi necessari garantiscono il primo soccorso in caso di bisogno.

Per maggiori informazioni:

Indirizzo: Via Ermete Novelli 1, 00197 – Roma

Tel: 06.80693880

Dottoressa Cristina Bellucci



Studio Bellucci Odontoiatria & Estetica, Roma

La Dr.ssa Cristina Bellucci è un’odontoiatra e protesista dentale laureata con lode presso l’Università di Roma “La Sapienza” nel 1988. Si è abilitata professionalmente nello stesso anno con votazione 60/60 ed è membro di numerose società scientifiche odontoiatriche, tra cui L’Accademia Italiana di Odontoiatria protesica (AIOP), la Società Italiana si Protesi e Riabilitazione Orale (SIPRO), la Società Italiana di Parodontologia (SIdP) e la Società Italiana di Medicina Estetica in Odontoiatria (SIMEO). È docente di Protesi presso il Master di II livello in Parodontologia dell’Università di Roma “La Sapienza” dal 2014 e del Master Internazionale di Protesi dell’Università di Siena nel 2019.

Lo Studio Bellucci Odontoiatria & Estetica, situato nel cuore di Roma, è uno spazio innovativo che coniuga l’odontoiatria con la medicina estetica, che offre un’esperienza di benessere unica e altamente specializzata. Vanta uno staff di elevato livello professionale e tutto al femminile, che offre prestazioni odontoiatriche rivolte specificamente ad ogni età, dai bambini anche molto piccoli, agli adulti.

Vengono utilizzate le migliori tecnologie, fra cui l’impronta digitale con lo scanner Itero 5D®, l’implantologia computer-guidata, gli apparecchi per la diagnosi radiologica digitale, la sedazione cosciente con protossido d’azoto, le terapie laser e l’elettromiografia digitale Theetan®.

Fra i punti di forza dello studio troviamo il reparto di medicina estetica, attraverso cui il paziente può avvalersi di un medico chirurgo estetico ed una nutrizionista esperte. Con un approccio completamente personalizzato della terapia, il paziente viene messo al centro, al fine di scegliere la migliore soluzione clinica e tecnica, in armonia con le disponibilità personali, di tempo ed economiche della persona.

Per maggiori informazioni:

Indirizzo: Via Giuseppe Antonio Guattani, 1 – Roma

Tel: 06 8621 7595 – 06 3991 7984 – 331 5042 300

Dottor Daniele Puzzilli



Roma

Il dottor Daniele Puzzilli è un esperto odontoiatra specializzato in Posturologia e Gnatologia, che da molti anni propone un approccio olistico alla disciplina, occupandosi di problematiche gnatologiche e posturali. Si concentra sulle relazioni che intercorrono tra occlusione e postura, diventando il medico di fiducia di celebri sportivi del calcio, dell’atletica leggera, del basket, del ciclismo e di tanti altri sport.

Lo Studio del Dr. Puzzilli si occupa anche dell’estetica del sorriso con un approccio globale, che tiene conto alla cura del sorriso e, al tempo stesso, dell’aspetto armonico del sorriso.

Grazie a questa nuova filosofia, Daniele Puzzilli è diventato il dottore fidato di molte star e volti noti che si preoccupano della cura e dell’estetica del sorriso.

Vastissima è l’offerta di servizi per la cura dei denti e la prevenzione di problemi gnatologici e posturali. Tra questi – utilizzando le più sofisticate tecnologie che vanno ad integrarsi per poter avere un approccio altamente innovativo – troviamo: la bio-estetica e cosmesi del sorriso, lo sbiancamento laser, l’odontoiatria restaurativa metal-free, l’impronta digitale, le faccette dentali estetiche, l’ortodonzia estetica ed invisibile, l’implantologia a carico immediato, la radiologia digitale cone beam 3D, l’elettromiografia mandibolare wireless, la posturologia clinica, l’analisi digitale 3D della postura, la stabilometria e baropodometria, la terapia cranio/sacrale, la fisioterapia temporomandibolare, la logopedia e la chirurgia estetica del viso.

Per maggiori informazioni:

Indirizzo: Ponte Milvio – Largo Maresciallo Diaz, 13, Roma

Tel: 06.45615500

Indirizzo: Eur – Viale dell’Umanesimo, 199, Roma

Tel: 06.5925129

La Redazione di 10Best Italy



La redazione di 10Best Italy nasce con l’impegno di radunare i migliori professionisti italiani per creare liste che possano aiutare i lettori a trovare la migliore soluzione ai propri problemi. Tutti i professionisti sono da noi selezionati secondo criteri che includono: l’esperienza e la competenza del professionista, la sua reputazione e referenze, l’utilizzo di attrezzature e tecnologie all’avanguardia, la capacità di comunicazione e il rapporto con i pazienti, le certificazioni e le licenze professionali, l’assistenza post-trattamento e la continua formazione e aggiornamento. Tuttavia, è importante sottolineare che le nostre liste rappresentano solo i migliori suggerimenti secondo la nostra redazione, a scopo illustrativo dei professionisti della regione e dei loro dati biografici pubblici, e non pretendono di sostituire il giudizio di giurie esperte o di settore. Invitiamo infine sempre ogni persona a segliere consapevolmente e fare sempre le proprie ricerche.

