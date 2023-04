Nissan Max-Out debutta all’Auto Shanghai 2023

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Max-Out, il concept cabrio 100% elettrico di Nissan, fa il suo debutto il 18 aprile in Cina all'Auto Shanghai 2023. La versione virtuale di Max-Out è stata svelata nel novembre 2021, in occasione della presentazione di Nissan Ambition 2030, la visione a lungo termine della Casa giapponese per migliorare la mobilità e contribuire a creare un mondo più pulito, sicuro e inclusivo. Ispirato all'idea di sinergia tra uomo e macchina, Nissan Max-Out è progettato per trasmettere un senso di libertà assoluta e un'esperienza di guida unica. La vettura incarna lo spirito innovativo di Nissan e la capacità della Casa di sviluppare vetture in grado di offrire vantaggi agli individui e alla società. Max-Out sarà protagonista della scena insieme ad un nuovo veicolo EV progettato e realizzato in Cina, entrambi in grado di offrire un'esperienza di guida emozionante e sicura. Al 20° Salone Internazionale dell'Automobile di Shanghai, che si terrà dal 18 al 27 aprile presso il National Exhibition and Convention Center, Nissan presenterà inoltre la sua nuova gamma di veicoli per il mercato cinese con propulsori 100% elettrici ed e-POWER, insieme a due nuovi concept al loro debutto mondiale. foto: ufficio stampa Nissan Italia (ITALPRESS). tvi/com 05-Apr-23 21:57