Berlusconi in terapia intensiva. Il fratello: “Ce la farà”

(Adnkronos) – Condizioni stazionarie per Silvio Berlusconi, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia si trova nella Terapia intensiva cardio-toraco-vascolare (settore Q, piano -1) diretta da Alberto Zangrillo per “un’infezione con affaticamento respiratorio” ed è “in trattamento con terapia antibiotica”. “È stabile, è una roccia, ce la farà anche stavolta. Il suo umore? Il nostro è buono” ha detto il fratello Paolo Berlusconi, uscendo dall’ospedale.

Gli unici che hanno accesso e hanno avuto accesso all’ex premier sono i familiari. Ieri tutti i figli, Marina, Piersilvio, Eleonora, Barbara e Luigi, sono arrivati nel corso della giornata all’ospedale per fare visita al padre. Insieme al leader di Forza Italia, anche la compagna e deputata di Forza Italia, Marta Fascina.

Berlusconi è arrivato in auto al San Raffaele ieri mattina intorno alle 12. Presentava affaticamento respiratorio. E’ stato sottoposto a una Tac e a esami del sangue. Il sospetto, poi confermato, era che potesse trattarsi di un’infezione polmonare che non si era completamente risolta e aveva nuovamente dato segni della sua presenza. La situazione dell’ex premier viene definita “sotto controllo”.

Contrariamente a quanto era stato anticipato, ieri non è stato diffuso un bollettino medico, ma tutto è rimandato a oggi e sarà il professor Zangrillo a diffondere le notizie sullo stato di salute dell’ex premier.

MESSAGGI – Messaggi per il Cavaliere arrivano da tutto il mondo politico. “A nome del Senato e mio personale formulo sinceri e affettuosi auguri di pronta guarigione al senatore e amico Silvio Berlusconi. Ti aspettiamo in Aula” dichiara il presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio” è il messaggio postato su Twitter dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Forza Silvio, l’Italia ti aspetta” il messaggio di auguri che Matteo Salvini rivolge al leader di Forza Italia, postando sui social una foto che li ritrae insieme sorridenti.

“Un grande in bocca al lupo a Silvio Berlusconi che è di nuovo al San Raffaele” dice Matteo Renzi.

PRECEDENTI – Il leader azzurro era già stato ricoverato nella struttura milanese lunedì 27 marzo per controlli medici per poi rientrare ad Arcore giovedì 30 marzo, dopo le dimissioni avvenute intorno alle 14. Lasciando il San Raffaele Berlusconi, accompagnato dalla compagna, aveva rivolto un cenno di saluto dal sedile posteriore dell’auto blu ai giornalisti e curiosi che lo attendevano dall’ingresso di via Olgettina 60.

Il ritorno ad Arcore aveva fatto tirare un sospiro di sollievo a Forza Italia, preoccupata dallo stato di salute del ‘capo’ 86enne, proprio in un momento delicato per la formazione azzurra, con le nuove nomine che di fatto hanno cambiato la sua geografia politica interna, con la ‘rivincita’ dei governisti sui filoronzulliani e l’ascesa dei parlamentari vicini alla Fascina.

L’ultimo ricovero di Berlusconi al San Raffaele risaliva a gennaio dello scorso anno. L’ex premier era stato ricoverato a gennaio 2022 per un’infezione partita dalle vie urinarie e trattata con una forte cura antibiotica.