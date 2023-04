Casinofy arriva sul mercato internazionale, espandendo la propria portata a livello globale

(Adnkronos) – SWIEQI, Malta, 6 aprile 2023 /PRNewswire/ — Casinofy, marchio registrato, di recente ha fatto notizia nel settore delle news di iGaming grazie alla propria tenacia nel primeggiare. Questo ha permesso a Casinofy di ottenere licenze in New Jersey, Michigan e Pennsylvania. Si tratta di un risultato a dir poco importante, dato che i mercati statunitensi rappresentano una vera e propria sfida, ma il marchio è riuscito a ottenere questo risultato senza sforzo e in un breve lasso di tempo.

La recente esposizione ha aumentato la popolarità di Casinofy, spingendo i proprietari ad ampliare la propria portata e creare una versione italiana e olandese del sito, il che ha portato a un aumento dell’utenza proveniente da suddetti mercati. Con l’acquisizione delle licenze in Romania, fonti privilegiate rivelano che anche il sito RO potrebbe diventare una realtà nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda le versioni di Casinofy NL (casinofy.nl) e IT (casinofy.it), sono entrambe da considerare visivamente godibili, con un’interfaccia user-friendly, un’ottima risposta per i dispositivi mobile e informazioni accurate, qualcosa che ci si aspetta anche dalla versione rumena della piattaforma d’informazione sui casinò. Inoltre, sempre fonti privilegiate, in un’intervista esclusiva, avrebbero rivelato che il marchio sta puntando all’espansione su moltissimi altri mercati mondiali, e che la Romania è il prossimo nella lista. La fonte ha rivelato che se ne avrà la prova nei prossimi mesi.

Negli anni, i risultati ottenuti da Casinofy si sono fatti sempre più evidenti grazie all’espansione rapida sul mercato mondiale del portale di recensioni e informazioni. E a rendere il marchio un’attrazione dinamica è proprio la sua persistenza nel primeggiare nel settore. Il recente clamore attorno al marchio è dovuto alla rivelazione del nuovo ed elegante look di Casinofy, che è riuscito ad attirare l’attenzione dei media, nonché degli appassionati di poker e casinò provenienti da ogni parte del mondo. Le ultime notizie in merito a questo marchio all’avanguardia, riguardano l’espansione sui mercati internazionali di tutto il mondo.

In conclusione, abbiamo la dimostrazione del fatto che Casinofy continua a crescere con successo. Il nuovo look dinamico del sito, l’acquisizione di nuove licenze in mercati non proprio semplici, nonché la pubblicazione costante d’informazioni accurate sul gioco, mantengono Casinofy all’avanguardia nel settore delle news di iGaming.

Informazioni su Casinofy:

Casinofy, fondata da Red Sea Media LTD nel 2020, è una piattaforma di recensioni e informazioni sui casinò che fornisce informazioni accurate su casinò, giochi e sviluppatori di giochi online, nuovi ed esistenti. Lanciata nel 2020, Red Sea Media LTD ha unito le proprie forze con SuprNation (proprietaria di Voodoodreams, NYspins e Duelz Casino), e adesso operano come fronte unito, condividendo il successo di Casinofy.

