Free To X, sulla A9 nuova stazione di ricarica ad alta potenza

ROMA (ITALPRESS) – Il progetto di elettrificazione e sostenibilità di Free To X, società del gruppo Autostrade per l'Italia dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per la mobilità, per permettere di viaggiare da Nord a Sud in auto elettrica, raggiunge il traguardo delle 60 aree stazioni di ricarica ad alta potenza attive sulla propria rete. Ogi, infatti, sono state attivate le colonnine di ricarica nell'area di servizio Lario Est sull'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. La nuova apertura sull'autostrada che unisce l'Italia con la Svizzera segue quelle di Sillaro Est e Ovest sulla A14 Bologna-Taranto a ridosso del casello di Castel San Pietro, che hanno rafforzato il piano lungo la A14 e facendo arrivare a 14 le aree di servizio attivate – 7 in direzione Sud e 7 in direzione Nord. Le aree di servizio attivate fino ad ora sono distribuite in modo omogeno da Nord a Sud – 30 nel Centro Nord, 30 nel Centro Sud – con una interdistanza media inferiore a 100 km. Già da oggi si può viaggiare in elettrico da Bari a Como, passando per la A16 Napoli-Canosa, grazie alle 30 aree attive con una distanza media di 53km tra un'area attiva e l'altra. Dopo queste ultime attivazioni il piano delle 100 aree di servizio attivate entro l'estate del 2023 è sempre più vicino grazie, anche alle 16 stazioni di ricarica pronte ed in attesa di attivazione e 9 in costruzione. Una volta completato il piano nazionale di installazione, su 100 aree di servizio della rete Aspi, la distanza media tra un'area di ricarica e l'altra sarà di circa 50 km, pari all'interdistanza media delle aree di servizio a livello europeo, nonché in linea con il regolamento europeo.