Il WMF apre 3 nuove competition per startup innovative. Tra i partner anche Esa – European Space Agency e Pegasus Tech Ventures

(Adnkronos) – Il WMF, Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale apre tre nuove call per startup e realtà innovative che operano negli ambiti dell’Artificial Intelligence e che, in generale, applicano i propri progetti innovativi per creare un impatto positivo nella società. Le call sono realizzate in collaborazione con partner di alto profilo come ESA – Agenzia Spaziale Europea e Pegasus Tech Ventures. Le startup selezionate dalle call avranno l’opportunità di partecipare al WMF 2023 – 15 al 17 giugno alla Fiera di Rimini – di accedere all’area fieristica, presentare i propri progetti ad una platea altamente profilata di VC e player di settore e pianificare incontri B2B con investitori, ampliando il proprio network. Per partecipare alle call è possibile candidarsi solo fino al 7 maggio.

Bologna, 06/04/2023. Dopo la chiusura delle candidature per l’11^ edizione della Startup Competition del WMF, la più grande competizione internazionale per Startup, WMF – We Make Future apre altre tre call rivolte a startup e realtà innovative italiane e internazionali, desiderose di presentare e promuovere i propri progetti di business all’interno del Festival.

Le call, rispettivamente realizzate in collaborazione con Esa – Agenzia Spaziale Europea e Pegasus Tech Ventures – venture capital con sede nella Silicon Valley – hanno l’obiettivo di individuare startup innovative in grado di portare, con i propri progetti, un significativo impatto nelle industries di riferimento. Le startup selezionate avranno l’opportunità di competere nel contesto internazionale del WMF, Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale, dove fondi d’investimento, VCs, e i maggiori player del settore digital-tech si riuniranno dal 15 al 17 giugno, presso la Fiera di Rimini. Le startup interessate alle call realizzate dal WMF hanno la possibilità di candidarsi, compilando i form nelle le apposite pagine, entro e non oltre il 7 maggio.

“WMF da anni sostiene lo sviluppo di startup e progetti di business innovativi, organizzando opportunità come la Startup Competition, la più grande competizione internazionale per startup, che quest’anno giunge alla sua undicesima edizione” Cosmano Lombardo, CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF “considerando le migliaia di candidature arrivate da oltre 85 paesi, quest’anno abbiamo deciso di realizzare, anche grazie al supporto di partner di rilevanza internazionale, call verticali per specifici settori dell’innovazione rivolte a startup che operano in ambiti come AI e rispondono alle 12 Sfide del Futuro individuate da WMF”

Call STARTUP WORLD CUP – La tappa italiana



Tra le opportunità predisposte quest’anno da WMF per il mondo delle startup innovative, anche la possibilità di partecipare alla tappa regionale di Startup World Cup, grazie alla partnership con Pegasus Tech Ventures. La startup selezionata dalla call competerà con le finaliste della Startup Competition del WMF per aggiudicarsi la possibilità di accedere alla Finale della Startup World Cup di Pegasus Tech Ventures, in programma a San Francisco (USA) il prossimo autunno, il cui premio in palio è di 1 Milione di dollari di investimento diretto. Tutte le startup e le realtà innovative selezionate avranno inoltre la possibilità di condividere i propri progetti o servizi con l’ecosistema del WMF e con player del settore dell’innovazione digital – tech come VCs e fondi di investimento provenienti da tutto il mondo. La call è aperta fino al 7 maggio ed è possibile candidarsi compilando il form sulla pagina dedicata.

Il WMF promuove anche due nuove call relative all’ambito dell’intelligenza artificiale: le call AI4EO

e AI FOR FUTURE, a cui è possibile candidarsi entro il 7 maggio. Entrambe le call rientrano tra le numerose iniziative inscritte nella progettualità “WMF FOR AI”, il progetto di formazione, divulgazione e informazione realizzato dal WMF – We Make Future che, dal 2016 si fa promotore di cultura nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale e delle sue applicazioni.

Call AI4EO – Artificial Intelligence 4 Earth Observation



AI4EO, nata dalla longeva collaborazione tra WMF – We Make Future ed Esa – European Space Agency, si rivolge a progetti di business innovativi che utilizzano l’AI e le sue componenti in applicazioni funzionali all’elaborazione di dati per favorire monitoraggio e cura dell’ecosistema terrestre. In palio, oltre all’opportunità di entrare nei network delle due realtà, anche due opportunità offerte da ESA: accesso all’evento EO Commercialization Days e partecipazione al pitch event al suo interno; accesso al business and technical coaching on EO. È possibile candidarsi entro e non oltre il 7

maggio compilando il form sulla pagina dedicata.

Call AI FOR FUTURE



Sempre sul tema intelligenza artificiale, WMF organizza la call AI FOR FUTURE, rivolta a startup e progetti che, attraverso l’utilizzo dell’Artificial Intelligence, siano in grado di generare un impatto positivo sulla società, rispondendo a una o più delle 12 sfide del futuro. La competition offre la duplice opportunità di partecipare al WMF, dal 15 al 17 giugno 2023 presso la Fiera di Rimini e all’AI Festival, l’evento organizzato da WMF di formazione e diffusione culturale sull’AI, in programma il 5 e 6 ottobre 2023 presso la Fiera MiCo a Milano. Le startup selezionate avranno l’occasione di dare visibilità e far conoscere il proprio progetto all’interno dell’ecosistema innovativo del WMF e dell’AI Festival, in cui potranno entrare in contatto con investitori, aziende, startup, stakeholder e player di settore e programmare incontri b2b e business matching. La selezione avverrà in due fasi: la prima, che si concluderà il 7 maggio, darà alle startup selezionate la possibilità di accedere al WMF e all’AI Festival; le startup che si candideranno dall’8 maggio al 23 luglio, se selezionate, avranno accesso all’AI Festival.

Tutte le iniziative relative al mondo dell’imprenditoria innovativa si inseriscono all’interno del World Startup Fest, l’evento di riferimento internazionale per startup, scaleup e investitori, in programma dal 15 al 17 giugno all’interno del WMF. Uno dei 10 padiglioni della Fiera di Rimini sarà infatti interamente dedicato al settore e torneranno la più grande Startup Competition Internazionale, lo Startup District, gli incontri B2B con investitori provenienti da tutto il mondo, i business matching, gli stage verticali e moltissime altre attività che nella passata edizione hanno coinvolto oltre 1.300 tra startup e investitori da 49 paesi.

WMF – Il più grande Festival sull’Innovazione Digitale del Pianeta



Il 15, 16 e 17 giugno 2023 torna l’appuntamento con il WMF, l’evento internazionale interamente dedicato al mondo dell’innovazione. L’edizione 2023, in programma presso la Fiera di Rimini, porterà insieme il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player nazionali e internazionali, startup e investitori, istituzioni, università ed enti non-profit di settore. Con più di 36.000 presenze nel 2022, più di 700 speaker e ospiti da tutto il mondo, 1.000 startup e 77 tra stage formativi e open stage, giunto alla sua 11^ edizione il WMF è una realtà a vocazione globale, un catalizzatore di innovazione per un concreto miglioramento collettivo. L’evento è ideato e prodotto da Search On Media Group.

Search On Media Group



Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

